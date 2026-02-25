8th Pay Commission: ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା ହେବ ୫୪ ହଜାର ଟଙ୍କା! ପୁରୁଣା ପେନସନ ଲାଗୁକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ
କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏବଂ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏକ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପେନସନଭୋଗୀ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଜାତୀୟ ପରିଷଦ JCM (ଷ୍ଟାଫ୍ ସାଇଡ୍) ର ଡ୍ରାଫ୍ଟ କମିଟିର ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ଏହି କମିଟି ଯୁଗ୍ମ ପରାମର୍ଶଦାତା ଯନ୍ତ୍ରପାତି (JCM) ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଏହି ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ ବୈଠକରେ, ପ୍ରାୟ ୧.୨ କୋଟି କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାଧାରଣ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏହି ସ୍ମାରକପତ୍ର ପରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ।
ଏହି ବୈଠକ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କମିଶନକୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଜନପଥରେ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକ ଭବନରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ କମିଶନର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାର ଏକ ସଙ୍କେତ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ରଞ୍ଜନା ଦେଶାଇ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଛନ୍ତି।
ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବେତନ ଗଠନ, ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଭତ୍ତା ଏବଂ ପେନସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ସଂଗଠିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ କରୁଥିବା ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର: ଆଗାମୀ ଦରମା ଆଲୋଚନାରେ ୩.୨୫% ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏବଂ ୭% ବାର୍ଷିକ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ମୌଳିକ ଦରମାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିପାରେ। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ଅଧିକ ସନ୍ତୁଳିତ ଦରମା ଗଠନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ।
ଆଜିର ବୈଠକରେ, ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନରୁ ପରାମର୍ଶ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ଏବଂ ଏକ ମିଳିତ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। କମିଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଦାବିକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇବା।
ଏହି ମିଳିତ ସ୍ମାରକପତ୍ର ୮ମ ବେତନ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରଞ୍ଜନା ପ୍ରକାଶ ଦେଶାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଡ୍ରାଫ୍ଟକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଧରି ଆଲୋଚନା ହେବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅକାମୀ ରହିବ ନାହିଁ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ।
ବୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସରକାର ବାର୍ଷିକ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ବାର୍ଷିକ ବୃଦ୍ଧି ୩ ପ୍ରତିଶତ। ସଂଗଠନ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଏହାକୁ ୭ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ବୃଦ୍ଧିର ଲାଭ ପାଉ।
କର୍ମଚାରୀ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଛୁଟି ଏନକ୍ୟାସମେଣ୍ଟ ସୀମାକୁ ୩୦୦ ଦିନରୁ ୪୦୦ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା (CGHS) ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ସ୍ଥିର ଚିକିତ୍ସା ଭତ୍ତା ୧,୦୦୦ ରୁ ୨୦,୦୦୦ କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଳନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିମାଣ ବହୁତ କମ୍।