ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଉପରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ସରକାର ଜାରି କଲେ ଏହି ନୋଟିସ୍
ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନରେ ବଢ଼ିଯିବ ମୂଳ ଦରମା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଅଷ୍ଟମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ ପରେ ଭାରତ ସରକାର କର୍ମଚାରୀ, ପେନସନଭୋଗୀ ଏବଂ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି।
ସରକାର ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ନୋଟିସ୍ ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୩ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ରେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଷ୍ଟମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ କରିଥିଲେ।
ଏହି କମିଶନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ଦରମା, ଭତ୍ତା ଏବଂ ପେନସନ ଗଠନର ସମୀକ୍ଷା କରିବା।
କମିଶନ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ, ପେନସନଭୋଗୀ ସଂଗଠନ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଅନଲାଇନରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି।
ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ କମିଶନଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ MyGov ପୋର୍ଟାଲରେ ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ। କମିଶନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
ଡାକ, ଇମେଲ୍ କିମ୍ବା PDF ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯାଇଥିବା ପରାମର୍ଶଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରାଯିବ ନାହିଁ। ସାର୍ବଜନୀନ ନୋଟିସ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ଏପ୍ରିଲ ୩୦, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବ। କମିଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ପରାମର୍ଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ଏବଂ ଅଧିକ ସୁପାରିଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ।
ମୂଳ ଦରମା ଏତେ ବଢ଼ିପାରେ:
ଯଦି ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘଗୁଡ଼ିକର ଦାବି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବେ।
ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୂଳ ଦରମା ପ୍ରାୟ ୬୬% ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ। ଏହା କେବଳ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ସୂତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ।
କର୍ମଚାରୀ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜିର ପରିବାରର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ।
ପୁରୁଣା ଫର୍ମୁଲାରେ ମିଳୁଛି ଦରମା:
ବର୍ତ୍ତମାନ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା ୧୯୫୬ ମସିହାର ଏକ ସୂତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ୧୫ତମ ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ତିନି ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିବାର ମଡେଲ କୁହାଯାଏ।
ଏହି ସୂତ୍ରରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ: କର୍ମଚାରୀ, ସେମାନଙ୍କ ପତି/ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ। ହେଲେ, କର୍ମଚାରୀ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମଡେଲ ପୁରୁଣା ଏବଂ ଆଜିର ପରିବାରର ପ୍ରକୃତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ।
ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ପରିବାର ଆକାର ତିନିରୁ ପାଞ୍ଚ ସଦସ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ପିତାମାତା ଏବଂ ଏକାଧିକ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ପୁରୁଣା ସୂତ୍ର ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ।