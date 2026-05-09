RCB vs MI: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଖେଳିବାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ଏହିଦିନ ହେବ ଫଇସଲା
ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେକି ନାହିଁ MIର ଏହି ୨ ପ୍ଲେୟର?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: IPL ୨୦୨୬ର ପ୍ଲେଅଫରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛି।
ରାୟପୁରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମୁକାବିଲା ପୂର୍ବରୁ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ପିଠି ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଖେଳିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି; କିନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧତା ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର, ମେ ୯ ତାରିଖରେ ଏକ ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ହିଁ ସେ ମେ ୧୦ ରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାରିବେ।
ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥିତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ନ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଭଲ ଖବର ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ରାୟପୁରରେ ଦଳରେ ଯୋଗଦେବେ।
ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ; ହେଲେ, ସେ ଏବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବେ।