ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍; ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ଜାରି ରହିବ ଗରମ, ମେ ୫ ପରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହର ଶୁଖିଲା ଓ ଗରମ ଦିନରେ ରହିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଆସନ୍ତା ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ୩୭ ଡିଗ୍ରି ପାଖାପାଖି ରହିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ଏପ୍ରିଲ ୩୦ରୁ ମେ ୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଇଏମଡି ବୁଲେଟିନ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଇଚୁରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ୪୩.୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର କେଙ୍ଗେରିରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ୪୧.୮ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମନିଟରିଂ ସେଣ୍ଟର ଅନୁଯାୟୀ, ସେହିଦିନ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ବିଦାରହଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ୪୧.୩ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଇଏମଡିର ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି।

ଆଇଏମଡିର ଆଉ ଏକ ବୁଲେଟିନରେ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ଯେ ମେ ୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାର, କଳାବୁର୍ଗି, ବାଗଲକୋଟ, ୟାଦଗିର, ରାଇଚୁର, ବେଲଗାଭି, ବିଜୟପୁରା, ଗଦାଗ, ବିଜୟନଗର, କୋପ୍ପାଲ, ଦାଭାନାଗେରେ, ହାବେରୀ, ଚିତ୍ରଦୁର୍ଗା, ତୁମକୁର, ବଲ୍ଲାରୀ, କୋଲାର, ମାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ଚିକ୍କାବଲ୍ଲାପୁରାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ। ତେବେ ଆଇଏମଡି କହିଛି ଯେ ମେ ୬ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଯାହା ପ୍ରବଳ ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିବ ।ନିକଟରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଅନେକ ପାଣିପାଗ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ରବିବାର ସହରରେ ଗତ ୫୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ବିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ରବିବାର ଆଇଟି ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ୩୮.୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।

Heat wave to Severe Heat Wave conditions likely in isolated pockets of Rayalaseema and heat wave conditions very likely in Gangetic West Bengal, Bihar, Odisha, Coastal Andhra Pradesh & Yanam, Telangana, Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal and interior Karnataka on 03rd May, 2024. pic.twitter.com/6R9796brPR

— India Meteorological Department (@Indiametdept) April 29, 2024