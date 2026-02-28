ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମିକ କଲେ ବଳାତ୍କାର, ପରେ ସାହାଯ୍ୟ ନାଁରେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କଲେ ବଳତ୍କାର; ଶେଷରେ ମହିଳା ସହ ଯାହା କଲେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଥରିବେ …

ପ୍ରେମିକା ପରେ, ସହାୟକ ବଳାତ୍କାର କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଓଡ଼ିଶାର ଜଗତସିଂପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ୨୩ ବର୍ଷୀୟା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଳାତ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଚାରି ମହଲା କୋଠାରୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ଅପହରଣ, ବଳାତ୍କାର ଏବଂ ହତ୍ୟା ସମେତ ଆଇପିସିର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି।

ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣାଟି ଫେବୃଆରୀ ୨୨ ତାରିଖରେ ଘଟିଥିଲା। ଫେବୃଆରୀ ୨୨ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଟାରେ, ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ସୋମନାଥ ଓଝାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ।

ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଓଝା ତାଙ୍କୁ ଜଗତସିଂହପୁରର ଶାରଳା ମନ୍ଦିରକୁ ଡାକିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଜନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ରାହାମା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛାଡି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ।

ପ୍ରେମିକା ପରେ, ସହାୟକ ତାଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ: ଘଟଣା ପରେ, ମହିଳା ଜଣକ ରାହମା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଏକାକୀ ଏବଂ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଧନବାଦର ବାସିନ୍ଦା ଶୁଭମ କୁମାର ସିଂହ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକା ଦେଖି ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ।

ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ପାରାଦୀପରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଭଡା ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅଙ୍କିତ କୁମାର ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭଡା ଘରର ଛାତକୁ ନେଇ ପୁଣି ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲେ।

ତା’ପରେ, ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଏବଂ ନିଜ ଅପରାଧକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଚାରି ମହଲା କୋଠା ଛାତରୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ। ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।

ଭାଇ ଏକ ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତି ରିପୋର୍ଟ ଦାୟର କରିଥିଲେ: ପୋଲିସ ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ମହିଳା ୨୨ ଫେବୃଆରୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ନ ଫେରିବାରୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ୨୩ ତାରିଖରେ ତିର୍ତୋଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଖୋଜ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ୨୩ ଫେବୃଆରୀରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପରେ ଏକ ଅପ୍ରାକୃତିକ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା।

ଏହା ପରେ, ୨୫ ଫେବୃଆରୀରେ ଭାଇ ପାରାଦୀପ ମଡେଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ବଳାତ୍କାର ଏବଂ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା (ଆଇପିସି)ର ଧାରା ୮୭, ୭୫(୨), ୭୯, ୬୯ ଏବଂ ୬୪(୨)(ଏମ୍) ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମିକ ସୋମନାଥ ଓଝାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପହରଣ, ବଳାତ୍କାର ଏବଂ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି।

ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଶୁଭମ କୁମାର ସିଂହ, ଯିଏ ବଳାତ୍କାର ଏବଂ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇପିସିର ଧାରା ୧୪୦(୩), ୧୦୩(୧), ୬୪(୧), ୬୪(୨)(ଏଲ୍), ଏବଂ ୨୩୮ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମୋଟରସାଇକେଲ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି।

ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ସମେତ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣକୁ ତଦନ୍ତରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।

ଏହି ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପୋଲିସ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛି ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ।

