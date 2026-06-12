ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ ୨୦୨୭ କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ, ଏହି ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ କ୍ରିକେଟର ମହାକୁମ୍ଭ, ଖେଳିବେ କି ବିରାଟ-ରୋହିତ ?

ଆଇସିସି ଦିନିକିଆ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ୨୦୨୭ ର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅକ୍ଟୋବର ୪ ରୁ ନଭେମ୍ବର ୨୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯାଇପାରେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ନାମିବିଆ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହାର ଆୟୋଜନ କରିବେ।

By Priyanka Das

ICC ODI World Cup 2027:  ଆଇସିସି ଦିନିକିଆ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ୨୦୨୭ ର ସେଡ୍ୟୁଲ୍‌କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ନାମିବିଆର ମିଳିତ ଆୟୋଜନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ସରିଛି ଏବଂ ଏବେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘଟିପାରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମେ ୩୧ ରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଆୟୋଜିତ ଆଇସିସି ବୈଠକରେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ ୨୦୨୭ ର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଉପରେ ବିଚାର-ବିମର୍ଶ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅକ୍ଟୋବର ୪, ୨୦୨୭ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଠି ଅନ୍ତିମ ବା ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ନଭେମ୍ବର ୨୧ ରେ ଖେଳାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜୁଲାଇରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଇସିସିର ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ବୈଠକରେ ଏହି ସେଡ୍ୟୁଲ୍‌ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିପାରେ।

ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ୨୦୨୭ ରେ ସମୁଦାୟ ୫୪ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଆୟୋଜନ କରିବ। ତା’ ଭାଗରେ ୪୧ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜิମ୍ବାୱେରେ ୮ ରୁ ୧୦ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇପାରେ, ଯେଉଁଠି ନାମିବିଆକୁ ୩ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଜିମ୍ବାୱେର ହରାରେ ଏବଂ ବୁଲାୱାୟୋ ବ୍ୟତୀତ ମୋସି-ଓଆ-ତୁନ୍ୟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବ। ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବାର ଆଶା ରହିଛି। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଉଦ୍‌ଘାଟନ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୨୦୦୩ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦିନିକିଆ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍‌ର ଆୟୋଜନ କରିବ। ଯଦିଓ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ୨୦୦୭ ଟି-୨୦ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍, ୨୦୦୯ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ୨୦୨୩ ମହିଳା ଟି-୨୦ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସଫଳ ଆୟୋଜନ କରିସାରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ନାମିବିଆ ନିକଟରେ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ୨୦୨୬ ର ମิଳିତ ଆୟୋଜକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏଥର ଦିନିକିଆ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍‌ର ଫର୍ମାଟ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଥିବା ନଜର ଆସିବ। ଗତ ଦୁଇଟି ସଂସ୍କରଣରେ ଯେଉଁଠି ୧୦ ଟି ଟିମ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ସେଠାରେ ୨୦୨୭ ରେ ୧୪ ଟି ଟିମ ଟାଇଟଲ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବେ। ସମସ୍ତ ଟିମ୍‌କୁ ୭-୭ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପ୍‌ର ଶୀର୍ଷ ତିନୋଟି ଟିମ ‘ସୁପର ସିକ୍ସ’ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମାତ୍ର ୪୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ…

ଫୁଟବଲରେ ରେଫରି କାହିଁକି ଦେଖାନ୍ତି ରେଡ୍…

ସେପଟେ ଭାରତୀୟ ଟିମ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ ୨୦୨୭ ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଡ଼କୁ ପାଦ ବଢ଼ାଉଛି। ଭାରତ ଜୁନ୍ ୧୩ ରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ଖେଳିବ। ଆଗାମୀ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସିରିଜ୍‌କୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଗସ୍ତରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ ଟିମ୍·ର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିବେ, ଯେଉଁଠି ଆହତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଚୟନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନାହାନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ମାତ୍ର ୪୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ…

ଫୁଟବଲରେ ରେଫରି କାହିଁକି ଦେଖାନ୍ତି ରେଡ୍…

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହରାଇ ଦିନିକିଆ…

ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜନ୍ମ, ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳିଛନ୍ତି…

1 of 2,935