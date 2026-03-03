ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ ପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ, ହାରିବାରୁ ଚାଲିଗଲା ଏହି ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ଚାକିରୀ

ବିଶ୍ୱକପରେ ହାରିବାରୁ ଗଲା ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ଚାକିରୀ?

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଏବଂ ନିରାଶାଜନକ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି।

ଦଳ ସୁପର ୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ​​ଏବଂ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରିଲାନାହିଁ। ଏହି ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ, ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ପିସିବି) ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।

ପିସିବି ସମ୍ପ୍ରତି ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି। ଏବେ, କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଚୟନ କମିଟିରୁ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି।

ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ:

ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଚୟନ କମିଟିର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅମ୍ପାୟାର ଅଲିମ ଦାର ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳ ବିଦାୟ ନେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହି ଇସ୍ତଫା ଦିଆଯାଇଛି।

ଅଲିମ ଦାର ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୪ ରେ ଚୟନ କମିଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅମ୍ପାୟାରିଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା।

କିନ୍ତୁ, ପାକିସ୍ତାନର ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଫଳତା ପରେ ସେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପିସିବି ଦ୍ୱାରା ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି।

ଅଲିମ ଦାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ, ଆକିବ ଜାଭେଦ ଏବଂ ଅସଦ ଶଫିକ ଏବେ ଚୟନ କମିଟିର ଅବଶିଷ୍ଟ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଡାଟା ବିଶ୍ଳେଷକ ଉସମାନ ହାସମୀ ମଧ୍ୟ କମିଟିର ଏକ ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ।

ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚୟନ କମିଟିରେ ଜଣେ ନୂତନ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଯୋଡିପାରେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଦଳର କ୍ରମାଗତ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଆହୁରି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ, ଯାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଲୋଚନାର କାରଣ ହୋଇଛି।

ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ କିପରି ଥିଲା:

ପାକିସ୍ତାନ ତାର ଶେଷ ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ମାତ୍ର ୫ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା, ତଥାପି ସେହି ବିଜୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାହାର ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲାନାହିଁ।

ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ, ଦଳ ଗ୍ରୁପ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ଓଭରରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।

ସେମାନେ ନାମିବିଆ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଲମ୍ବୋରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ୬୧ ରନରେ ଏକ ଦମଦାର ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲେ।

ତା’ପରେ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟ ଦଳର ଆଶାକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଲା।

