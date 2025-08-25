Video: ‘ବିଗ ବସ 19’ ରେ ବୋବାଲ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସୁନ୍ଦରୀ, ମଛର କଟ୍ଟା ଗାର୍ଲଙ୍କ ବଡିରେ ଫିଦା ହେଲେଣି ଫ୍ୟାନ୍ସ, ଦେଖନ୍ତୁ

Video: ‘ବିଗ ବସ 19’ ରେ ବୋବାଲ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସୁନ୍ଦରୀ, ମଛର କଟ୍ଟା ଗାର୍ଲଙ୍କ ବଡିରେ ଫିଦା ହେଲେଣି ଫ୍ୟାନ୍ସ, ଦେଖନ୍ତୁ
ନୀଲମ୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମଜା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ବିଗ୍ ବସ୍ରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କର ଏହି ସମାନ ଶୈଳୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ନୀଲମ୍ ଗିରି ଭୋଜପୁରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନିଜର ପରିଚୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଜପୁରୀ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ସହ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ପାଇଁ ପାଗଳ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୀଲମ୍ଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ହିଟ୍ ଗୀତ ବିଷୟରେ କହିବା।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଭୋଜପୁରୀ କୁଇନ୍ ନୀଲମ୍ ଗିରି ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୯ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିମିୟର ଦିନ ହିଁ ନୀଲମ୍ ଧମାକା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଶୋ’ରେ ଏପରି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।
ପିପ୍ରା କେ ଭୂତ
ନୀଲମ୍ ଗିରି ଏବଂ ପ୍ରବେଶ ଲାଲ୍ ଯାଦବଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଏତେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ଯେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ନୀଲମ୍ ଏବଂ ପ୍ରବେଶଙ୍କ ଏହି ଗୀତ ୬ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲା। ଏହି ଗୀତର ନାମ ପିପ୍ରା କେ ଭୂତ। ଗୀତରେ ନୀଲମ୍ ଏବଂ ପ୍ରବେଶ ଉଭୟେ ଜବରଦସ୍ତ ନାଚିଛନ୍ତି।
ମଛର କଟ୍ଟା
ନୀଲମ ଗିରି ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଦମରେ ନିଜର ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୀତ ମଛର କଟ୍ଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା। କିନ୍ତୁ, ଏହି ଗୀତରେ ସେ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ତାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ନୀଲମ ମଛର କଟ୍ଟାରେ ଏକ ମହାନ ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ଦରଦେ ମେଁ ଗାର୍ଡେ
ଖେସାରି ଲାଲ ଯାଦବ ଏବଂ ନୀଲମ ଗିରିଙ୍କ ଯୋଡି ଏକ ହିଟ୍ ଗୀତ। ଦୁହେଁ ଅନେକ ଗୀତରେ ଏକାଠି କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦରଦେ ମେଁ ଗାର୍ଡେ। ଏହି ଗୀତରେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ରୋମାନ୍ସ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ସୈୟା ମିଲାଲ ଲଡିକୈୟାଁ
ନୀଲମ ଗିରି ମଧ୍ୟ ଭୋଜପୁରୀ ଷ୍ଟାର ପବନ ସିଂହଙ୍କ ସହ କାମ କରି ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ଗୀତରେ ଏକାଠି କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଗୀତ ସୈୟା ମିଲାଲ ଲଡିକୈୟାଁ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏହି ଗୀତରେ ଅନେକ ରିଲ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ।