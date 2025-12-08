ଦିନକୁ ମିଳୁଥିଲା ୨.୫ ଲକ୍ଷ! ଜାଣନ୍ତୁ ବିଗ୍ ବସ ୱିନର ଗୌରବ ଖାନ୍ନା କେତେ କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ?

ଗୌରବ ଖାନ୍ନା ପୁରସ୍କାର ଟଙ୍କା ଅପେକ୍ଷା ଫିସରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗୌରବ ଖାନ୍ନାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବାବଦରେ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ରିଆଲିଟି ଶୋ ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୯ ଶେଷ ହୋଇଛି। ରବିବାର ରାତିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେତାଙ୍କୁ ନେଇ ସସପେନ୍ସରେ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୌରବ ଖାନ୍ନା ଫରହାନା ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ବାଜି ମାରିନେଇଥିଲେ। ସେ ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୯ ବିଜେତାଙ୍କ ଟ୍ରଫି ସହିତ ୫୦ ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପାଇଥିଲେ। ତଥାପି,ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଗୌରବ ଖାନ୍ନାଙ୍କୁ କେବଳ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ନୁହେଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି।

ଟିଭି ଦୁନିଆରେ ଗୌରବ ଖାନ୍ନାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଯାତ୍ରା ହୋଇଛି। ସେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଶୋ’ ଅନୁପମାରେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱାମୀ ଅନୁଜ କପାଡିଆଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଓ ମହିଳା ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କ ଲୁକ୍ ଓ ଆକର୍ଷଣରେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଗୌରବ ଖାନ୍ନା ତା’ପରେ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାଷ୍ଟରସେଫ୍ ଶୋ’ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ ଓ ସିଜିନ୍ ୩ର ବିଜେତା ହୋଇ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ।

ଗୌରବ ଖାନ୍ନା ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୯ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୧୫ ସପ୍ତାହର ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଶୋ’ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ୧୭.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଶୋ’ରେ ସର୍ବାଧିକ ଦରମା ପାଉଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଥିଲେ, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୨.୬୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ। ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ସହିତ, ଗୌରବ ଖାନ୍ନା ମୋଟ ୩.୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜିତିଥିଲେ। ଏହା ମୂଳ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶିର ପ୍ରାୟ ୬.୨୫ ଗୁଣ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Ayushman Card: ଘରେ ବସି କିପରି ବନାଇବେ…

ଆପଣଙ୍କ PF ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି…

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ,ଅନୁପମାରେ ଗୌରବ ଖାନ୍ନାଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦରମା ପ୍ରତିଦିନ ୩୫,୦୦୦ ଥିଲା। ଏହି ଶୋ’ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆଣି ଦେଇଥିଲା, ଓ ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୯ରେ ତାଙ୍କର ଦୈନିକ ରୋଜଗାର ୨.୫ ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯାହା ସେ ଅନୁପମାରେ ଅନୁଜ ଭାବରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବା ସମୟରେ ଯାହା ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ ତାହାଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୬୧୪% ଅଧିକ।

ETimesର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୌରବଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ୧୫-୧୮ କୋଟି (ପ୍ରାୟ ୧.୫ ମିଲିୟନ ରୁ ୧.୮ ମିଲିୟନ) ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଆୟ ରିଆଲିଟି ଶୋ, ଟିଭି ସିରିଏଲ, ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଓ ଲାଇଭ୍ ଇଭେଣ୍ଟରୁ ଆସିଥାଏ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗୌରବ ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୯ ପାଇଁ ଏକ ମୋଟା ଫିସ୍ ନେଇଥିଲେ।

ଅଭିନେତା ପ୍ରତି ଏପିସୋଡ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୨.୫ ଲକ୍ଷ (ପ୍ରାୟ ୨.୫ ମିଲିୟନ) ପାଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଏହି ସିଜିନରେ ସର୍ବାଧିକ ଦରମା ପାଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀ କରିଥିଲା। ଗୌରବ ରିଆଲିଟି ରୋଷେଇ ଶୋ’ସେଲିବ୍ରିଟି ମାଷ୍ଟରସେଫ୍’ର ବିଜେତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏପିସୋଡ୍ ପାଇଁ ୨.୫ ଲକ୍ଷ (ପ୍ରାୟ ୨.୫ ମିଲିୟନ)ପାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତାଙ୍କ କାର କଲେକ୍ସନରେ ଗୋଟିଏ ଅଡି ଓ ଏକ ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ମୋଟରସାଇକେଲ ଅଛି।

ଗୌରବ ଖାନ୍ନା କାନପୁରର ସିଭିଲ୍ ଲାଇନ୍ସରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଡିସେମ୍ବର ୧୧, ୧୯୮୧ରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ, ସେ ତାଙ୍କର MBA କରିବା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କ୍ୟାରିୟରରେ, ସେ ଏକ IT ଫାର୍ମରେ ମାର୍କେଟିଂ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବରେ କାମ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

Ayushman Card: ଘରେ ବସି କିପରି ବନାଇବେ…

ଆପଣଙ୍କ PF ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି…

‘ବିଗ ବସ ୧୯’ର ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଲେ ଗୌରବ…

ଦେଶର 57 କୋଟି ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 3.67…

1 of 3,908