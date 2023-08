Bigg Boss OTT 2 ଜିତିଥିବା Elvish Yadav ରଚିଲେ ଇତିହାସ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲାଇଭ ଯାଉ ଯାଉ ଯୋଡିହେଲେ ୫ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏହି ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ, ଅନୁସରଣକାରୀ, ପ୍ରଶଂସକ-ଅନୁସରଣକାରୀ, ଗ୍ରାହକ, ପସନ୍ଦ, ମନ୍ତବ୍ୟ, ଇତ୍ୟାଦିର ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ଏଗୁଡିକ ମାଧ୍ୟମରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ଦିନ ବିଗ୍ ବସ୍ OTT 2 ଜିତିଥିବା ଇଲଭିଶ ଯାଦବ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲାଇଭ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ ଯେ ସେମାନେ ଏକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏଲଭିଶ ଯାଦବ ବିଗ୍ ବସ୍ ସିଜନ ୧୬ରେ ଏମସି ଷ୍ଟାନର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ୫୯୫ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଲାଇଭରେ ରେକର୍ଡ ଦର୍ଶକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏଲଭିଶ ଯାଦବ ଏତେ ବଡ଼ ଦର୍ଶକ ହାସଲ କରି ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତର ଲାଇଭରେ ସର୍ବାଧିକ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି।

ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଲାଇଭରେ ଅଧିକାଂଶ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଏଲଭିଶ ଯାଦବ ୧୦ ନମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସ୍ଥାନର ନାମ ଏମସି ଷ୍ଟାନ ଥିଲା। ଏହି ତାଲିକାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫୁଟବଲର୍ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଇଲଭିଶ ଯାଦବ କିଏ, ବାସ୍ତବରେ ସେ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ଯିଏ ୨୦୧୬ ରେ ତାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସେମାନେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଲଭିଶଙ୍କର ‘T ୟୁଟ୍ୟୁବ’ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଦୈନିକ ବ୍ଲଗ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟଟିରେ ତାଙ୍କ କମେଡି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭିଡିଓ ଆସେ।

ବିଗ୍ ବସ୍ OTT ୨ ଜିତି ଏଲଭିଶ ଯାଦବ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଟଫି ଏବଂ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଚେକ୍ ପାଇଥିଲେ। ସେ ଶୋ’ରେ ୱାଇଲ୍ଡ କାର୍ଡ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବିଗ୍ ବସ୍ ଶୋ’ର ଏକ ରେକର୍ଡ ଥିଲା ଯେ କୌଣସି ୱାଇଲ୍ଡ କାର୍ଡ ଟଫି ଜିତି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶୋ’ରେ ଦେଖାଯିବା ପରେ ଏଲଭିଶ ଏହି ରେକର୍ଡ ବଦଳାଇ OTT ସିଜନ ୨ ଜିତିଥିଲେ। ଆଜି ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏକ ବଡ ମିଟଅପ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

BREAKING! Elvish Yadav breaks MC Stan's Insta LIVE record and sets a new benchmark with over 594,000 peak viewers on his INSTA LIVE 🔥 Systummm hang! pic.twitter.com/e7QZKaBmzJ

— #BiggBoss_Tak👁 (@BiggBoss_Tak) August 19, 2023