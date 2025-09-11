ବୁଡ଼ିଯିବ ‘ବିଗ ବସ୍’! ଟିଆରପି କମିଲାଣି, ଏହି ଶୋ’ ସାଜିଲାଣି କାଳ, ସଲମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ ସଲିଟ୍ ଝଟକା…

ବୁଡ଼ିଯିବ ‘ବିଗ ବସ୍’! ଟିଆରପି କମିଲାଣି, ଏହି ଶୋ’ ସାଜିଲାଣି କାଳ, ସଲମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ ସଲିଟ୍ ଝଟକା…
ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ 'ବିଗ୍ ବସ୍' ଗତ 18 ବର୍ଷ ଧରି ଟିଭିରେ ରାଜ୍ କରିଆସୁଛି।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲି ରିଆଲିଟି ଶୋ’ ଟେଲିଭିଜନ ଜଗତରେ ରାଜ କରୁଛି। କେଉଁଠି ‘କୌନ ବନେଗା କରୋଡ଼ପତି’ ଜ୍ଞାନର ଗଙ୍ଗା ବିସ୍ତାର କରୁଛି ତ କେଉଁଠି ‘ସୁପର ଡ୍ୟାନ୍ସର’ ଛୋଟ ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନାଟକ, ମସଲା ଏବଂ ରଣନୀତି କଥା ଆସେ, ତେବେ ଦୁଇଟି ନାମ ଉପରେ ଆସେ – ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଶୋ’ ‘ବିଗ୍ ବସ୍’ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ନୂଆ ରୂପରେ ଆସୁଥିବା ‘ରାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍’।
ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ‘ବିଗ୍ ବସ୍’ ଗତ 18 ବର୍ଷ ଧରି ଟିଭିରେ ରାଜ୍ କରିଆସୁଛି। ରିଆଲିଟି ଶୋ’ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ଏକ ଶୋ’ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଉତ୍ସବ। ଯେଉଁଠାରେ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ଲଢ଼ନ୍ତି, କାନ୍ଦନ୍ତି, ହସନ୍ତି ଏବଂ କେତେକ ସମୟରେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ‘ରାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍’ OTTରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେଖି ଆମକୁ ରାଖୀ ସାୱନ୍ତ-ରବି କିଶନଙ୍କ ବିଗ୍ ବସ୍ ମନେପଡ଼ୁଛି। ଏହା ଦେଖାଉଛି ଯେପରି ପୁରୁଣା ‘ବିଗ୍ ବସ୍’ ତାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଶୈଳୀ ସହିତ ଫେରି ଆସିଛି। ଏବଂ କାହିଁକି ନୁହେଁ, ଉଭୟ ସମାନ ପ୍ରଯୋଜନାର ଶୋ’।
ବଡ଼ ଧମାକା- ଯଦି ଆମେ ଉଭୟ ଶୋ’ର ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ‘ରାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍’ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ଜିତିସାରିଛି। ଏହି ଶୋ’ରେ ଅର୍ଜୁନ ବିଜଲାନି, ପବନ ସିଂହ, ଧନଶ୍ରୀ ବର୍ମା ଭଳି ବଡ଼ ନାମ ଅଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ଅର୍ଜୁନ ବିଜଲାନି, ଯାହାକୁ ‘ବିଗ୍ ବସ୍’ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ସେ ‘ବିଗ୍ ବସ୍’ ଛାଡି ଅଶନୀର ଗ୍ରୋଭରଙ୍କ ଶୋ’କୁ ବାଛିଥିଲେ।
ଏହା ବିଗ୍ ବସ୍ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା। ସେହି ସମୟରେ, ଭୋଜପୁରୀ ପାୱାର ଷ୍ଟାର ପବନ ସିଂହ ଏବଂ ଧନଶ୍ରୀ ବର୍ମା ଭଳି ନାମ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଶିରୋନାମାରେ ରହିଆସିଛି, ଯାହା ଶୋ’କୁ ଅଧିକ ମସଲା ଯୋଗାଇବା ଥୟ।
ଅପରପକ୍ଷରେ, ‘ବିଗ୍ ବସ୍’ର ନୂତନ ସିଜିନରେ ଗୌରବ ଖାନ୍ନା, ଅମଲ୍ ମଲିକ୍ ଏବଂ ଅଶନୁର କୌର ଭଳି କିଛି ବଡ଼ ନାମ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୂର୍ବ ସିଜିନ୍ ପରି ଏକ ଭାରୀ ‘ସେଲିବ୍ରିଟି ଲାଇନ-ଅପ୍’ର ଅନୁଭବ ଦେଉନାହାଁନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସିଜିନରେ ସାତ-ଆଠ ଜଣ ବଡ଼ ଟିଭି ଷ୍ଟାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ‘ବିଗ୍ ବସ୍’କୁ ସେ ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟାର ପାୱାର ମିଳୁନାହିଁ। ‘ରାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍’ ଏଠାରେ ଖେଳକୁ ନିଜ କୋର୍ଟରେ ନେଇଛି।
ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ‘ପେଣ୍ଟହାଉସ୍’ ବନାମ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ‘ବେସମେଣ୍ଟ’
‘ରାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍’ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଥା ହେଉଛି ଏହାର ସେଟ୍। ଏହା କେବଳ ଏକ ଘର ନୁହେଁ, ବରଂ ସମାଜର ଏକ ଦର୍ପଣ। ଶୋ’ର ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ‘ଶାସକ’ ଏବଂ ‘ଶ୍ରମିକ’ରେ ବିଭକ୍ତ। ‘ଶାସକ’ମାନେ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପେଣ୍ଟହାଉସ୍ରେ ରୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆରାମ ଉପଲବ୍ଧ – ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ, ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଏବଂ ବିଳାସ। ଯେତେବେଳେ ‘ଶ୍ରମିକ’ମାନଙ୍କୁ ବେସମେଣ୍ଟରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି, ବିଛଣା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଳିକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହା ସିଧାସଳଖ ସାମାଜିକ ଅସମାନତା ଏବଂ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇକୁ ଦର୍ଶାଏ।
ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୯ରେ ଗୌରବ ଖାନ୍ନା, ତାନ୍ୟା ମିତ୍ତଲ ଏବଂ ନେହଲ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି
‘ବିଗ୍ ବସ୍’ରେ କେବେ ଏପରି ବିଭାଜନ ହୋଇନାହିଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରତି ସିଜିନରେ ଘରକୁ ଏକ ନୂତନ ଥିମ୍ ଦିଆଯାଏ, ଯେପରିକି ‘ଜଙ୍ଗଲ୍’ କିମ୍ବା ‘ସିପ୍’, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ସାମାଜିକ ବିଭାଜନ ନାହିଁ। ହଁ, କିଛି ସିଜିନରେ ଘର ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଗୋଟିଏରେ ସୁବିଧା ଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିରେ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ‘ରାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଫଲ୍’ର ସ୍ଥାୟୀ ସାମାଜିକ ବିଭାଜନ ପରି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଏବଂ ଗଭୀର ନଥିଲା। ବିଗ୍ ବସ୍ ଦେଖିବା ପରେ ‘ରାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଫଲ୍’ର ଲୋକମାନେ ଏହି ଧାରଣା ପାଇଥିବେ।
ସଲମାନଙ୍କ ଯାଦୁ ବନାମ ଅଶନୀର ଗ୍ରୋଭର
ଯେତେବେଳେ ରିଆଲିଟି ଶୋ’ କଥା ଆସେ, ହୋଷ୍ଟଙ୍କ ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ସଲମାନ ଖାନ ହେଉଛନ୍ତି ‘ବିଗ୍ ବସ୍’ର ପରିଚୟ। ତାଙ୍କର ମଜାଦାର ଶୈଳୀ, ତାଙ୍କର ‘ୱିକେଣ୍ଡ୍ କା ଭାର’ ଗାଳି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଶୋ’କୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଏ। ତାଙ୍କର ଯାଦୁ ଏପରି ଯେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶୋ’, ତାହା ‘ଟ୍ରେଟର୍ସ’ କିମ୍ବା ‘ସୋସାଇଟି’, ତାଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଅଶନୀର ଗ୍ରୋଭର ‘ରାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍’ ହୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ଜଣେ କଠୋର, ସିଧାସଳଖ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ମନୋଭାବ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର। ସେ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଏବଂ ରଣନୀତି ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଭର୍ତ୍ସନା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶୈଳୀ ସଲମାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ସଲମାନ ହାଲୁକା ହୃଦୟରେ କଥା ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଅଶନୀରଙ୍କ ସ୍ୱର ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଖେଳ-କେନ୍ଦ୍ରିକ। ତାଙ୍କର ଶୈଳୀ ଏବେ ବି ନୂଆ। କିନ୍ତୁ ହୋଷ୍ଟିଂ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ତାଙ୍କୁ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
‘ରାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍’ କ’ଣ ନୂଆ ‘ବିଗ୍ ବସ୍’?
‘ବିଗ୍ ବସ୍’ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଆସୁଛି। ଏହି ଶୋ’ରେ ସବୁକିଛି ଅଛି – ଭାବପ୍ରବଣ ନାଟକ, ଗୋଷ୍ଠୀବାଦ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଝଗଡ଼ା। ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଫସିବା, ହସିବା ଏବଂ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ପାଗଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ଭାବପ୍ରବଣତାର ଖେଳ।
ରାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍ ବିଗ୍ ବସ୍କୁ କଠିନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଉଛି
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ‘ରାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍’ ହେଉଛି ମନର ଏକ ଖେଳ। ଏହା ଶକ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଏକ ମାନସିକ ଚେସ୍। ଏଠାରେ କେବଳ ବଞ୍ଚିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ଶୋ’ ‘ବିଗ୍ ବସ୍’ ପରି ‘ଲଢ଼େଇ’ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ରଣନୀତି ବିଷୟରେ।
ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ‘ବିଗ୍ ବସ୍’କୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଶୋ’ରେ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଗସିପ୍ କମ୍ ଥିଲା, ତେବେ ‘ରାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍’ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ଏହା ‘ବିଗ୍ ବସ୍’ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଶୋ’କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାରରେ ବିଗ୍ ବସ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ।