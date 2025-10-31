ଏକ ଟ୍ରକରେ ଗାଏବ ହୋଇଗଲା ପୁଳା ପୁଳା ସୁନା; ସୁନା ନେଇ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା ଚୋର, ମିଳିନି ଚୋରି କରିଥିବା ଲୋକର ପତ୍ତା…
ଗାଏବ ହେଲା ପୁଳା ପୁଳା ସୁନା...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇସାରିଲାଣି। ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଲକ୍ଷେ ପାର କରୁଛି ସୁନା ଦର। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଆଜି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁଠାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସୁନା ହଠାତ୍ ଗାଏବ ହୋଇଗଲା।
କୌଣସି ଆଲାର୍ମ ବାଜିଲା ନାହିଁ, ଗୁଳି ଚାଳନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିମାନବନ୍ଦରର ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସୁନା ଗାଏବ ହୋଇଗଲା।
ତେବେ କଣ ଏହି ଚୋରି ଏକ ବଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ନା ବିମାନବନ୍ଦରରେ କାମ କରୁଥିବା କେହି ଲୋକ ଏପରି କାମ କରିଥିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ଥିଲା ପୁରା ଘଟଣା ?
ଚୋରି ଘଟଣା ନେଇ ପୋଲିସରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ବସ୍ତୁ ସୁନା ହୋଇଥାଏ ଏହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ।
କାନାଡାରେ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଟୋରଣ୍ଟୋ ବିମାନବନ୍ଦର ସୁନା ଡକାୟତିକୁ ଏପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ୟ୍ୟଜନକ ସୁନା ଡକାୟତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଚୋରମାନେ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ପ୍ରାୟ ୬,୬୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା ଏବଂ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଲୁଟି ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ୨୦ ବିଲିୟନ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା।
ପୁରା ଘଟଣା କୌଣସି ହଲିଉଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା। ୧୭ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୧୯ ରାତିରେ, ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରକ୍ ମୂଲ୍ୟବାନ ସୁନା ନେଇ ବିମାନବନ୍ଦରୁ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ଟ୍ରକ୍ ରେ ନକଲି ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତ କାଗଜପତ୍ର ଥିଲା, ଏବଂ ଏହି ଚତୁରତା ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ-ସୁରକ୍ଷା ଅଞ୍ଚଳରୁ ସୁନା ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ଏବାବଦରେ ଜାଣିବା ବେଳକୁ ସୁନା ନେଇ ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ଏହା କୌଣସି ଛୋଟ ଚୋରି ନୁହେଁ, ବରଂ ମାସ ମାସ ଧରି ଯୋଜନା କରି କରାଯାଇଥିଲା।
ସପ୍ତାହେ ତଦନ୍ତ ପରେ ମଧ୍ୟ, ଚୋରମାନଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପରେ ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, କାରଣ ଚୋରି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହାୟତା ବିନା ଏହା କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା।
ପୋଲିସ ୨୫ ରୁ ଅଧିକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଦୃଢ଼ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଏହା ଆଜି ଯାଏଁ ଏକଲ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି।
ସୁନା ଚୋରି ନେଇ ଅନେକ ଗୁଜବ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁନା କିଏ ଓ କିପରି ଚୋରି କରିଥିଲା ତାହା ଜଣାପଡିନଥିଲା।