(video) ବାପରେ ବାପ କେତେ ବଡ଼ ସାପ, ମାଛ ଧରିବାକୁ ପକାଇଥିଲେ ଜାଲ, ଫସିଗଲା ୨୦ ଫୁଟର ଅଜଗର

ବନ ବିଭାଗ ଦଳ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି

ପାଟନା: ମାଛ ଧରିବାକୁ ବସିଥିଲା ଜାଲ। ପଡ଼ିଗଲା ବିରାଟକାୟ ଅଜଗର। ବିହାରର ବାଙ୍କା ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦନ ନଦୀରେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲେ। ସେମାନେ କିଛି ବଡ଼ ମାଛ ପାଇବାର ଆଶା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଲ ଟାଣିଲେ, ମାଛ ବଦଳରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ମିଳିଲା ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର‌୍ୟ୍ୟ କରିଦେଲା।

ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ନଦୀରେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରଦିନ ଫେରିବା ପରେ ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ ମାଛ ଧରିିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମାଛ ବଦଳରେ ସେଥିରେ ଏକ ଅଜଗର ଫସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

ଅଜଗରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼

ମାଛ ବଦଳରେ ଜାଲରେ ଏକ ଅଜଗର ଫସିଥିବା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର‌୍ୟ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚନ୍ଦନ ନଦୀରେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ପକାଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଲ ବାହାର କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ମାଛ ବଦଳରେ ଏକ ୨୦ ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଅଜଗର ସେଥିରେ ଫସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀ ତୁରନ୍ତ ଏ ବିଷୟରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।

ବନ ବିଭାଗ ଦଳ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି

ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ବନ ବିଭାଗ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଜଗରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ନେଇଥିଲେ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଜଗରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡି ଦିଆଯିବ।

