ବିହାରରୁ ଆସିଲା ଅଭାବନୀୟ ଚିତ୍ର: ଅସୁସ୍ଥତାର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ସାଲାଇନ୍ ବୋତଲ ଧରି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରେମଲତା
ପ୍ରେମଲତା ହେମବ୍ରମ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ଛୁଟିରେ ଘରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଅଧିକାରୀ ବୀଣା ଭାରତୀ ତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କାମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ।"
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ/କଟିହାର: ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଠୋର ବାସ୍ତବତାକୁ ଦର୍ଶାଉଥିବା ଘଟଣାମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ମୃତ ଭଉଣୀର କଙ୍କାଳକୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିବାର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ, ଏବେ ବିହାରରୁ ଆଉ ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ଏହି ଭିଡିଓଟି ବିହାରର କଟିହାର ଅଞ୍ଚଳର, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରେମଲତା ହେମବ୍ରମ ନାମକ ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିଜ ଅସୁସ୍ଥତାର ପ୍ରମାଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଭାବେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ‘ବ୍ରୁଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ (Brut India) ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଏବଂ ଛୁଟି ନେଇ ଘରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ (CDPO) ବୀଣା ଭାରତୀ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ପାଇଥିଲେ। ପ୍ରେମଲତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ କାମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
बिहार के कटिहार में आंगनबाड़ी सेविका बीमार पड़ गई. अधिकारी ने कहा- बीमारी का सबूत चाहिए.
मजबूरन आंगनबाड़ी सेविका को हाथ में ड्रिप लगाकर कांपते हुए केंद्र पहुंचना पड़ा.
— Ranvijay Singh (@ranvijaylive) April 28, 2026
ଚାକିରି ହରାଇବା ଭୟରେ, ପ୍ରେମଲତା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତରେ ସାଲାଇନ୍ (IV drip) ଧରି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖରେ ସାଲାଇନ୍ ବୋତଲକୁ ମଧ୍ୟ ଟେକି ଧରିଛନ୍ତି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ରଣବିଜୟ ସିଂ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି: “ବିହାରର କଟିହାରରେ ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଅଧିକାରୀ କହିଲେ ଯେ ଅସୁସ୍ଥତାର ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଜଣକ ଥରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହାତରେ ସାଲାଇନ୍ ଧରି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।”
‘ବ୍ରୁଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରିବା ପରେ ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହି ପୋଷ୍ଟର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଆମ ଦେଶରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟି ପଳାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଗରିବ ହେବା ଏକ ବଡ଼ ଅପରାଧ।” ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଜାତି, ଧର୍ମ, ଭାଷା ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତ୍ତିରେ ବିଭାଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ; ମଣିଷ ଭାବରେ ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଅପେକ୍ଷା ଆମକୁ ମାନବିକତାର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।” ଆଉ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି, “ଏହିଭଳି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ରେକର୍ଡ ହୋଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଖୁସି। ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଭାବିବାକୁ ଯେ, ଏହି ଦେଶରେ ଆଉ କ’ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି…”।
ଅନ୍ୟମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଅଧିକ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଶ୍ରମ ଆଇନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ପାଇଁ ରହିଛି! ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ତେବେ ୨୦୧୯ର ମଜୁରୀ କୋଡ୍ କିମ୍ବା ୨୦୨୦ର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କୋଡ୍ର ଅର୍ଥ କ’ଣ? ଶ୍ରମ ଅଦାଲତଗୁଡ଼ିକ ଏ ଦିଗରେ କିଛି କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି??!!” ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୟୁଜର୍ ନିଜର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଏହି ଦେଶରେ ମାନବିକତା ମରିଯାଇଛି; ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ଆଦେଶ ଜାରି କରୁଛନ୍ତି।”
‘ବ୍ରୁଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅଧୀନରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ବର୍ଷକୁ ୨୦ ଦିନର ଛୁଟି ପାଇବାକୁ ହକଦାର। ବିହାରରେ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ସେମାନଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ୯,୦୦୦ ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର ଦରମା ମିଳୁଛି।