ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ମୈଥିଲିଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ବିଜେପି, ଏହି ଆସନରୁ ଲଢ଼ିବେ ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ଗାୟିକା

ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପିର ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
CELLNET

ପାଟନା: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପିର ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ମୈଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ଆଲିନଗରରୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ୧୨ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ରହିଛି। ବିଜେପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୮୩ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି।

ମୈଥିଲି ଠାକୁର କିଏ?ମୈଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିହାରର ମଧୁବନୀ ଜିଲ୍ଲାର ବେନିପଟ୍ଟିରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ଏକ ଜଣାଶୁଣା ନାମ। ତାଙ୍କ ପିତା ରମେଶ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସଂଗୀତଜ୍ଞ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷକ। ତାଙ୍କ ମାଆ ଭାରତୀ ଠାକୁର। ମୈଥିଲି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ ୨୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଜଣେ ଲୋକ ଗାୟିକା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି।

ସେ ନିକଟରେ ବିଜେପିର ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ବିହାରର ସଂଗଠନ ପ୍ରଭାରୀ ବିନୋଦ ତାୱଡେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ମୈଥିଲି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରନ୍ତି ବୋଲି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଜୋର ଧରିଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କ୍ୟାପଟେନ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରୋହିତ…

ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିପାରିବା…

ବିହାରରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ କେବେ ହେବ?ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ୨୪୩ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ୬ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ୧୧ ​​ରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୨୧ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୨୨ ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ନଭେମ୍ବର ୧୪ ରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ବିହାରରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଏକ ନୂତନ ଦଳ, ଜନସୁରାଜ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନରେ ଅଛି। ବିହାରର ଲୋକମାନେ ନୂତନ ଦଳ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନା ପୁରୁଣା ଦଳକୁ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।

You might also like More from author
More Stories

କ୍ୟାପଟେନ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରୋହିତ…

ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିପାରିବା…

ଜାଣନ୍ତି କି ଗତ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଦୀପ ଦୀପାବଳିରେ…

ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଦେବାକୁ…

1 of 28,509