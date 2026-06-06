ଫାୟାରିଂ ମାମଲା: ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ, ୯ରେ ଘୋଷଣା ହେବ ଦଣ୍ଡ
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଜ୍ ଏମ୍ପି-ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବିଶାଳ ଗୋଗନେ ଧାରା ୩୦୪ ପାର୍ଟ-୨ ଆଇପିସି ଏବଂ ଆର୍ମ୍ସ ଆକ୍ଟର ଧାରା ୩୦ରେ ଦଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ୯ ଜୁନ ତାରିଖ ରଖିଛନ୍ତି
ପାଟନା: ବିହାରର ସାହିବଗଞ୍ଜର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ରାଜୁ କୁମାର ସିଂହଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ଝଟକା। ଦିଲ୍ଲୀର ରାଉଜ ଏଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ଶନିବାର ତାଙ୍କୁ ଗୈର-ଇରାଦତନ ହତ୍ୟା ଓ ଆର୍ମ୍ସ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି। କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହେପାଜତକୁ ନେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗରୁ ଖଲାସ କରିଛନ୍ତି।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଜ୍ ଏମ୍ପି-ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବିଶାଳ ଗୋଗନେ ଧାରା ୩୦୪ ପାର୍ଟ-୨ ଆଇପିସି ଏବଂ ଆର୍ମ୍ସ ଆକ୍ଟର ଧାରା ୩୦ରେ ଦଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ୯ ଜୁନ ତାରିଖ ରଖିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ରାଜୁ ସିଂହଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରେଣୁ ସିଂହ ଓ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଣା ରାଜେଶ ସିଂହ, ରାମେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗରୁ ଖଲାସ କରିଦେଇଛି।
ଏହି ଘଟଣା ୨୦୧୮ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ତାରିଖ ରାତିରେ ଘଟିଥିଲା। ସେହି ରାତିରେ ବିଧାୟକ ଦିଲ୍ଲୀ ମଣ୍ଡି ଗାଁ ସ୍ଥିତ ରୋଜ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ନୂଆବର୍ଷ ପାର୍ଟି ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଠି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ବିକାଶ ଗୁପ୍ତା ନିଜ ପତ୍ନୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଗୁପ୍ତା ଓ ଝିଅ ସହିତ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବିକାଶଙ୍କ ଅନୁସାରେ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୨ଟା ବେଳେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନ୍ୟୁ ଇୟର ପାର୍ଟିରେ ଡିଜେ ଫ୍ଲୋରରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଦେଖିଲେ, ବିଧାୟକ ରାଜୁ ସିଂହ ଓ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ହରି ସିଂହ ହାୱାରେ ଫାୟାରିଂ କରୁଥିଲେ।
ବିକାଶଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କିଛି ମିନିଟ ପରେ ରାଜୁ ସିଂହ ପୁଣି ଫାୟାର କଲେ। ଏହାର ଠିକ ପରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ହଠାତ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ପତ୍ନୀ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ରକ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ବେହୋସ ଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଗଲା। ୨୦୧୯ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ୩ ତାରିଖରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମ୍ସରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁଳି ବାଜିବା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା।
୨୦୧୯ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ୧ ତାରିଖରେ ଫତେହପୁର ବେରୀ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଆରମ୍ଭରେ ଧାରା ୩୦୭, ୨୦୧, ୩୪ ଆଇପିସି ଏବଂ ୨୭ ଆର୍ମ୍ସ ଆକ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହାକୁ ୩୦୨ ଆଇପିସିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଥିବା ରକ୍ତର ଦାଗକୁ ସଫା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ୨୨ ବୋରର ବ୍ୟବହୃତ କାର୍ଟ୍ରିଜ ଜବତ କରିକଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜୁ କୁମାର ସିଂହଙ୍କ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଓ ଜୀବନ୍ତ କାର୍ଟ୍ରିଜ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ହରି ସିଂହଙ୍କ ଘରୁ .୩୧୫ ବୋର ରାଇଫଲ ଓ କାର୍ଟ୍ରିଜ ଜବତ ହେଲା।
ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଯେ ଘଟଣା ପରେ ରାଜୁ କୁମାର ସିଂହ ଓ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ହରି ସିଂହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କୁ ୨ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଫାଜିଲନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜୁ ସିଂହଙ୍କ ପାଖରୁ ପିସ୍ତଲ ଓ ଜୀବନ୍ତ କାର୍ଟ୍ରିଜ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ କାରରେ ସେ ଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କଯାଇଥିଲା। ପରେ ଡ୍ରାଇଭର ହରି ସିଂହଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ଗୁଳି ବାଜିବା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ
ଦିଲ୍ଲୀର ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହୋଇଥିବା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ, ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁଳି ବାଜିବାରୁ ହୋଇଥିବା ଗମ୍ଭୀର ଆଘାତ କାରଣରୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନେ ମାମଲାକୁ ହତ୍ୟା ସହ ଜଡ଼ିତ ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧ ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଲେ।
୯ ଜୁନରେ ଦଣ୍ଡ ଘୋଷଣା
ବିଶେଷ ଅଦାଲତ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଡିସଚାର୍ଜ ଯାଚିକା ଖାରଜ କରି ରାଜୁ କୁମାର ସିଂହଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ଧାରା ୩୦୪ (ଭାଗ-୨) ଏବଂ ଆର୍ମ୍ସ ଆକ୍ଟର ଧାରା ୩୦ ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୋଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ବିଶେଷ ଜଜ ବିଶାଳ ଗୋଗନେ ମାମଲାରେ ରାୟ ଶୁଣାଇ ରାଜୁ କୁମାର ସିଂହଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ୯ ଜୁନରେ ଦୋଷୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଅନ୍ତିମ ଶୁଣାଣି କରିବ।