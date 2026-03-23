ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ, ଏଥର ବାଜି ମାରିଲେ ଝିଅ, ଏହି ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ କରି ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ

Exam Result Out: ଦ୍ୱାଦଶ ଇଣ୍ଟର ରେଜଲ୍ଟ ୨୦୨୬ର ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସରିଲା ଅପେକ୍ଷା। ବିହାର ବୋର୍ଡ BSEB ଦ୍ୱାଦଶ ଇଣ୍ଟର ରେଜଲ୍ଟ ୨୦୨୬ର ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ୧.୩ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି । ବିହାର ସ୍କୁଲ ପରୀକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (BSEB) ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆନନ୍ଦ କିଶୋର ଅପରାହ୍ନ ୧:୩୦ ରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି , ଯାହାକୁ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ biharboardonline.bihar.gov.in ରେ ଦେଖିପାରିବେ।
ୱେବସାଇଟ୍ : ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ biharboardonline.bihar.gov.in ଲିଙ୍କରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।
BSEB ଦ୍ୱାଦଶ ଫଳାଫଳ ୨୦୨୬: ଝିଅ ଏବଂ ପୁଅଙ୍କ ପାସ ପ୍ରତିଶତ
ଝିଅମାନଙ୍କ ପାସ୍ ହାର – ୮୬.୨୩%
ପୁଅମାନଙ୍କ ପାସ୍ ହାର – ୮୪.୦୯%
ବିହାର ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟମା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ୮୫.୧୯ ପ୍ରତିଶତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି।
BSEB ଦ୍ୱାଦଶ ଫଳାଫଳ ୨୦୨୬: ବିହାର ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି । ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ବିହାର ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ, ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମାର୍କରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ପ୍ରତି ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟ ₹୧୨୦ଫି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ବିଷୟରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏପ୍ରିଲ-ମେ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ୍-କମ୍-ସ୍ପେଶାଲ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ଏହା ବିହାର ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବର୍ଷ ହରାଇବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ।