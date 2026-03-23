ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ, ଏଥର ବାଜି ମାରିଲେ ଝିଅ, ଏହି ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ କରି ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ

Exam Result Out: ଦ୍ୱାଦଶ ଇଣ୍ଟର ରେଜଲ୍ଟ ୨୦୨୬ର ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସରିଲା ଅପେକ୍ଷା। ବିହାର ବୋର୍ଡ BSEB ଦ୍ୱାଦଶ ଇଣ୍ଟର ରେଜଲ୍ଟ ୨୦୨୬ର ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ୧.୩ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି । ବିହାର ସ୍କୁଲ ପରୀକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (BSEB) ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆନନ୍ଦ କିଶୋର ଅପରାହ୍ନ ୧:୩୦ ରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି , ଯାହାକୁ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ biharboardonline.bihar.gov.in ରେ ଦେଖିପାରିବେ।

ୱେବସାଇଟ୍ : ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ biharboardonline.bihar.gov.in ଲିଙ୍କରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।

BSEB ଦ୍ୱାଦଶ ଫଳାଫଳ ୨୦୨୬: ଝିଅ ଏବଂ ପୁଅଙ୍କ ପାସ ପ୍ରତିଶତ
ଝିଅମାନଙ୍କ ପାସ୍ ହାର – ୮୬.୨୩%
ପୁଅମାନଙ୍କ ପାସ୍ ହାର – ୮୪.୦୯%

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୧୦ମ ପାସ୍ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ…

School Closed: ପିଲାଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ…

BSEB ଦ୍ୱାଦଶ ଫଳାଫଳ ୨୦୨୬: ବିହାର ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାଦଶରେ ୮୫.୧୯% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି।
ବିହାର ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟମା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ୮୫.୧୯ ପ୍ରତିଶତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି।

BSEB ଦ୍ୱାଦଶ ଫଳାଫଳ ୨୦୨୬: ବିହାର ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି । ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ବିହାର ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ, ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମାର୍କରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।

ପ୍ରତି ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟ ₹୧୨୦ଫି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ବିଷୟରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏପ୍ରିଲ-ମେ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ୍-କମ୍-ସ୍ପେଶାଲ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ଏହା ବିହାର ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବର୍ଷ ହରାଇବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ।

 

You might also like More from author
More Stories

୧୦ମ ପାସ୍ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ…

School Closed: ପିଲାଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ…

UPSC Result: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା UPSC ସିଭିଲ…

School Time: ବଦଳିଲା ସ୍କୁଲ ସମୟ; SOP ଜାରି…

1 of 856