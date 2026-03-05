ସରିଲା ନୀତିଶଙ୍କ ଯୁଗ; CM ପଦ ଛାଡ଼ି ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବାକୁ କଲେ ଘୋଷଣା, ଏବେ କିଏ ହେବ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ?
CM ପଦ ଛାଡ଼ି ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବାକୁ ଘୋଷଣା କଲେ ନୀତିଶ କୁମାର ।
ପାଟଣା: ଆଜି ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦିନ। ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ଧରି ବିହାରର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପରେ, ନୀତିଶ କୁମାର ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜନୀତିକୁ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଜେଡିୟୁ ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଦଳ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୀତିଶ କୁମାର ନିଜେ ନେବେ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ ନିଜେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସମଗ୍ର ଘଟଣାର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କ’ଣ କହିଛନ୍ତି?
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, “ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି, ଆପଣ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତିରେ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ସହିତ ବିହାର ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବା କରିଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ବିହାର ଆଜି ବିକାଶ ଏବଂ ସମ୍ମାନର ଏକ ନୂତନ ଦିଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ମୁଁ ଅତୀତରେ ଅନେକ ଥର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି।”
ନୀତିଶ ତାଙ୍କର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ: “ମୁଁ ମୋର ସଂସଦୀୟ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦିନଠାରୁ, ମୋର ବିହାର ବିଧାନସଭାର ଉଭୟ ଗୃହ ଏବଂ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହର ସଦସ୍ୟ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ମୁଁ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜାରି ରହିବ, ଏବଂ ଏକ ବିକଶିତ ବିହାର ଗଠନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କାମ କରିବାର ମୋର ସଂକଳ୍ପ ଅଟଳ ରହିବ।”
ନିତୀଶ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ଶାସନ ଭାର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ବିହାରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ୨୦୦୫ ମସିହାରୁ ବିହାର ରାଜନୀତି ନୀତିଶଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଘୂରି ବୁଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରତି ନୀତିଶଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ନୀତିଶ ୨୦୨୫ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଗୃହ ବିଭାଗ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ ବିହାରର ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ
ବିହାରରେ ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁର ସନ୍ଧାନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ, ବିହାରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରେ। ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ନିଶାନ୍ତ କୁମାର ବିହାର ବିଧାନ ପରିଷଦରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିହାରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ।