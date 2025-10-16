(VIDEO) ମୁଁ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରିବିନି, ମୋ ଟିକେଟ୍ କାଟିଦେଲେ… ଏଭଳି କହି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ

(VIDEO) ମୁଁ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରିବିନି, ମୋ ଟିକେଟ୍ କାଟିଦେଲେ… ଏଭଳି କହି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ
ବିହାର: ବିହାରରେ, ବିଜେପି, ଜେଡିୟୁ ଏବଂ ଛୋଟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟରେ, କିଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଆଶା ମଉଳି ଯାଇଛି। ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିବାରୁ ଏଲଜେପି (ଆର) ନେତା ଅଭୟ ସିଂହ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବେଦମ୍ ହୋଇଛନ୍ତି।
ମୋରୱା ଆସନ ଜେଡିୟୁ ହାତରୁ ଗଲା, ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର ତାଙ୍କର ଆଶା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଏପରି ଏକ ଭିଡିଓ କରି ସେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇକାନ୍ଦିଛନ୍ତି।
ସମସ୍ତିପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମୋରୱା ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ଏଲଜେପି (ରାମ ବିଳାସ) ନେତା ଅଭୟ କୁମାର ସିଂହଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ଯେଉଁଥିରେ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଟିକେଟ୍ ବଣ୍ଟନରେ ଟଙ୍କା କାରବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ, ଅଭୟ ସିଂହ କହୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି, “କେହି ଜଣେ ମୋଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଲା।
ମୁଁ ଏବେ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ୟାସ ନେଉଛି।” ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
ପ୍ରକୃତରେ, ଅଭୟ କୁମାର ସିଂହ ୨୦୨୦ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏଲଜେପି (ରାମ ବିଳାସ) ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଏଥର ମଧ୍ୟ ମୋରୱା ଆସନରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିଲେ।
टिकट न मिलने पर फूट-फूट कर रोए LJP(R) नेता अभय सिंह, मोरवा सीट JDU को जाने पर बोले– 'पैसे वालों को मिला टिकट, अब राजनीति से संन्यास'#BiharElection2025 pic.twitter.com/BgbLmzTVr9
— NDTV India (@ndtvindia) October 16, 2025
କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କ ଦଳକୁ ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟ ଅଧୀନରେ ୨୯ ଟି ଆସନ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୋରୱା ଏବଂ ରୋସେରା ଆସନ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅଂଶୀଦାର ହୋଇଥିଲା।
ପରେ, ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ପରେ, ଏହି ଆସନ ଜେଡିୟୁକୁ ଗଲା, ଯେଉଁଠାରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିଦ୍ୟାସାଗର ନିଷାଦଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଅଭୟ ସିଂହ ଏକ ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ରାଜନୀତିରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା ନେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଭିଡିଓରେ, ସେ ଭାବପ୍ରବଣ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ଛାଡିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି।ତାଙ୍କ ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହା ଟିକେଟ୍ ବଣ୍ଟନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।