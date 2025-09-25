୬ପରେ ଭୋଟ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର, ବିହାର ସଚିବଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ ଚିଠି

By Jyotirmayee

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଘୋଷଣା ହେଲା ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ତାରିଖ । ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଚିଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଅକ୍ଟୋବର 6 ପରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ସହିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

ବିହାର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଅକ୍ଟୋବର 6 ପରେ ବିହାର ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, କମିଶନ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚିଠିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ପୋଷ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅକ୍ଟୋବର 6 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ କରି କମିଶନଙ୍କୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହା ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅକ୍ଟୋବର 6 ପରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ।

ପ୍ରଶାସନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯିବ
ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ କେବଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ପଠାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

