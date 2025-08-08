ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନୋଟିସ: କହିଲେ- ନକଲି ସରକାରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ତିଆରି ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଇନଗତ ଅପରାଧ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାରରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟର ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଜାରି ରହିଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ସମେତ ବିରୋଧୀ ଦଳର ବିଭିନ୍ନ ନେତା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ସମୟରେ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପୁଣି ଥରେ ଆରଜେଡି ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କ’ଣ କହିଛନ୍ତି।
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପୁଣି ଥରେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ “୨୦୧୫ ଏବଂ ୨୦୨୦ ମସିହାର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରରେ ବିହାର ବିଧାନସଭାର ସହ-ସଦସ୍ୟ, ୧୨୮-ରାଘୋପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଶପଥପତ୍ରରେ, ଆପଣ EPIC ନମ୍ବର- RAB0456228 ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ-୨୦୨୫ ସମୟରେ, BLO ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଗଣନା ଫର୍ମରେ, ସେହି ଗଣନା ଫର୍ମରେ EPIC ନମ୍ବର RAB0456228 ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଗତ କିଛି ବର୍ଷର ଭୋଟର ତାଲିକାର ଡାଟାବେସ୍ ସହିତ RAB2916120 ମେଳ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ୦୨.୦୮.୨୦୨୫ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ EPIC କାର୍ଡ ନମ୍ବର କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ।”
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତାଙ୍କ ନୋଟିସରେ କହିଛନ୍ତି- “ଉପରୋକ୍ତ ତଥ୍ୟରୁ ଏହା ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆପଣ ଯେଉଁ EPIC କାର୍ଡ ନମ୍ବର- RAB2916120 ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି ତାହା ନକଲି। ନକଲି ସରକାରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ତିଆରି ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏକ ଆଇନଗତ ଅପରାଧ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନକଲି ଦେଖାଯାଉଥିବା EPIC କାର୍ଡକୁ ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଜିକରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 16.08.2025 ସନ୍ଧ୍ୟା 5:00 ଟା ସୁଦ୍ଧା ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ।”