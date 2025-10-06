ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ହେବ ତାରିଖ ଘୋଷଣା, ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିବେ EC

ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ହୋଇପାରେ ତାରିଖ ଘୋଷଣା।

ବିହାର: ଆଜି ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେବ ତାରିଖ। ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ କରିବେ ପ୍ରେସମିଟ୍। ସମସ୍ତ ୨୪୩ ଆସନ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେବ ତାରିଖ। ଛଟ୍ ପୂଜା ପରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ।

ତେଣୁ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବେ। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କମିଶନ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।

୨୪୩ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିହାର ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ନଭେମ୍ବର ୨୨ରେ ଶେଷ ହେଉଛି। କୋଭିଡ୍-୧୯ ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟରେ ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।

ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ଭାଗରେ ଛଟ୍ ପର୍ବ ପରେ ତୁରନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଭୋଟର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ, କାରଣ ବିଦେଶରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପର୍ବ ପାଇଁ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଦଳ ଦୁଇ ଦିନିଆ ବିହାର ଗସ୍ତରେ ଥିଲା। ରବିବାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର କହିଥିଲେ ଯେ ବିହାର ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ନଭେମ୍ବର ୨୨ ରେ ଶେଷ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯିବ।

