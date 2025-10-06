Bihar Election:ନଭେମ୍ବର ୬ରୁ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ, ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର

By Jyotirmayee
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:  ନଭେମ୍ବର ୬ରୁ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ । ୬ ଏବଂ ୧୧ ତାରିଖରେ ବିହାରବାସୀ କରିବେ ମତଦାନ ।

୨ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ । ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ନ୍ୟାନେଶ କୁମାର ଦେଲେ ସୂଚନା ।

ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ (ବିହାର ଚୁନାଭ ୨୦୨୫ ଲାଇଭ୍ ଅପଡେଟ୍ସ) ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ୨୪୩ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ନଭେମ୍ବର ୨୨ରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ଭାଗରେ ପାଳିତ ଛଟ ପର୍ବ ପରେ ତୁରନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୨୦ରେ ଶେଷ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୫୬.୯୩ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା।

