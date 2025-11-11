EXIT POLL: ବାଜି ମାରିନେଲା NDA; ପୁଣି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ନୀତିଶ କୁମାର, କଂଗ୍ରେସକୁ ଶକ୍ତ ଝଟ୍‌କା

ବାଜି ମାରିନେଲା NDA । ପୁଣି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ନୀତିଶ କୁମାର ।

ପାଟଣା: ବିହାରରେ ପୁଣି ଏନ୍‌ଡିଏ ସରକାର । ପୁଣି ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବିଜେପି ନେତୃତ୍ବାଧୀନ NDA ମେଣ୍ଟ । ପୁଣି ମହାଗଠବନ୍ଧନକୁ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି ଝଟ୍‌କା ।

ବିହାରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ୍ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ରାଜ୍ୟରେ କିଏ ସରକାର ଗଠନ କରିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଥିବା ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସର୍ଭେ ସଂସ୍ଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ସହିତ ଏନଡିଏର କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସର୍ଭେ ସଂସ୍ଥାର ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ NDA ପାଇଁ ବହୁମତ ଆକଳନ କରିଛି, ଯାହା ବିହାରରେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ବିଜୟ ସୂଚାଇଛି।

ତେଜସ୍ୱୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ପାର୍ଟୀ, ଜନ ସୂରଜ, ଏକଜିଟ୍ ପୋଲରେ 0-5 ଆସନ ମଧ୍ୟରେ ଜିତିବା ଦେଖାଯାଉଛି।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ବିହାରରେ ମୋଟ 243 ବିଧାନସଭା ଆସନ ଅଛି। ଏଠାରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ସଂଖ୍ୟା 122। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ NDA ସରକାର ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ RJD, କଂଗ୍ରେସ, ବାମପନ୍ଥୀ ଏବଂ VIP ମାନଙ୍କର ଏକ ମହାଗଠବନ୍ଧନ। ଉଭୟ ମେଣ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ବିଜୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

