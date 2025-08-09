ନୃଶଂସ ମଣିଷ! ଶୋଇଥିବା ବାପ, ପୁଅଙ୍କ ଦେହରେ କିରୋସିନ୍ ଢ଼ାଳି ଲଗାଇଦେଲେ ନିଆ, ପୁଅ ମୃତ, ବାପା…

ବିହାର: ବିହାରରେ ଅପରାଧ ବେଲଗାମ। କିଛି ସମୟ ଧରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅପରାଧ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କରୁଛି ଥରହର। ଏବେ ବିହାରର କଟିହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ହତ୍ୟା ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଜଣେ ଶୋଇଥିବା ବାପା ଏବଂ ପୁଅଙ୍କ ଉପରେ କିରୋସିନ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି।

ଏଥିରେ ୧୨ ବର୍ଷର ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବାପା ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି।

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା କ’ଣ?
କଟିହାରରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଘଟିଛି।

ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶୋଇଥିବା ରାମ ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ୧୨ ବର୍ଷର ପୁଅ ଉପରେ କିରୋସିନ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା।

ଏହି ଘଟଣାରେ ପୁଅଟି ପୋଡ଼ି ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି।

ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।

ପୋଲିସ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଗଲପୁରର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ପଛର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡିନାହିଁ। ଏହି ମାମଲାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।

