ନକଲି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ହାତରେ ଗଢ଼ା ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ

ନକଲି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ହାତରେ ଗଢ଼ା ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ
ବିହାର ସରକାରରେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି; ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏହି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦରମା ବସୁଲ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି
ପାଟନା: ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନକଲି ଶିକ୍ଷକ। ତାହା ପୁଣି ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ୩୦ ହଜାର ନକଲି ଶିକ୍ଷକ। ଜାଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ଚାକିରି କରିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏପରି ଚିତ୍ର ଆସିଛି ବିହାରରୁ। ଏବେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସୁଧ ମୂଳ ସହ ଦରମା ଆଦାୟ କରାଯିବ ବୋଲି ବିହାର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।
ବିହାର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମିଥିଲେଶ ତିୱାରୀ କହିଛନ୍ତି; ଜାଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭାଗୀୟ ଓ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ୨୦୦୬ରୁ ୨୦୧୫ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ପାଇଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ରେକର୍ଡପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ସେହି ସମୟରେ ନକଲି ଡିଗ୍ରୀ ଓ ଜାଲ୍ ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ୩୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି; ତଦନ୍ତରେ ନକଲି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଜାଲ ଶିକ୍ଷାଗତ ଦସ୍ତାବିଜ ସହ ଜଡିତ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ପଦାକୁ ଆସିଛି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବରଖାସ୍ତ ପରେ ହେବ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟର ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରତି ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତିରେ କାମ କରୁଛି। ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାର ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ବିହାର ସରକାରରେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି; ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏହି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦରମା ବସୁଲ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। ଏହି ବସୁଲ ସୁଧ ସହିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତଦନ୍ତରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନକଲି କଲେଜ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି; ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ କିଛି ଶିକ୍ଷକ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ଏପରି ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ।