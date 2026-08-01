ଧାନ ବିଲକୁ ପଶି ଆସିଲା କୁମ୍ଭୀର, ଶେଷରେ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯୁବକ
ବିହାରର ସୁପୌଲରେ ଜଣେ ଯୁବକ କାନ୍ଧରେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି କୁମ୍ଭୀରଟି ପ୍ରଥମେ ଏକ ଧାନ କ୍ଷେତରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏହାକୁ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ।
ସୁପୌଲ: ବିହାରର ସୁପୌଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଅଜବ ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ଜଣେ ଯୁବକ କାନ୍ଧରେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଝୁଲାଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିଥିଲେ। ଧାନ କ୍ଷେତରେ ଏହି କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଖେଳିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଜମା ହୋଇଥିଲେ।
ଏହି ଘଟଣା ଶୁକ୍ରବାର ଭୀମନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଲାଲପୁର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୧୪ରେ ଘଟିଥିଲା। ଧାନ କ୍ଷେତରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା କୁମ୍ଭୀରକୁ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ସାହସ କରି ଧରିଥିଲେ। ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯୁବକ କୁମ୍ଭୀରକୁ କାନ୍ଧରେ ନେଇ ସିଧା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ଏବେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଧାନ କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକେ ହଠାତ୍ କୁମ୍ଭୀରଟିକୁ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବା ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା।
ପରେ କିଛି ଯୁବକ ସାହସ ଦେଖାଇ କୁମ୍ଭୀରଟିକୁ ସାବଧାନତାର ସହ ଧରିଥିଲେ। ସେମାନେ କୁମ୍ଭୀରକୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ନପହଞ୍ଚାଇ ରସିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ବୀରପୁରର ବନ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ନମିଳିବାରୁ କିଛି ଯୁବକ କୁମ୍ଭୀରର ମୁହଁକୁ ରସିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯୁବକ କୁମ୍ଭୀରକୁ କାନ୍ଧରେ ଉଠାଇ ଭୀମନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଅଜବ ଦୃଶ୍ୟର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି।
ଭୀମନଗର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମନୀଷ କୁମାର ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବନ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି କୁମ୍ଭୀରକୁ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନେଇଥିଲା।
କୁମ୍ଭୀରଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଆବଶ୍ୟକ ସରକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବା ପରେ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ କୁମ୍ଭୀରଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ତାହାର ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥାନ କୋସି ନଦୀରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ।
ବନ ବିଭାଗର ଫରେଷ୍ଟର ରବି ରଞ୍ଜନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା କୁମ୍ଭୀରଟିର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ ୪ ଫୁଟ ୧୬ ଇଞ୍ଚ ଥିଲା।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ଷା ଋତୁରେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଯିବା ଏବଂ ଜଳପଥଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ି ହେବା କାରଣରୁ କୁମ୍ଭୀର ଓ ଅନ୍ୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ ଭୁଲବଶତଃ ଧାନ କ୍ଷେତ ଓ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଶି ଆସିପାରନ୍ତି।
ବନ ବିଭାଗ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଯେ, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭୟଭୀତ ହେବା କିମ୍ବା ନିଜେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁରନ୍ତ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କର୍ମଚାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପଶୁଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ।
ଏହି ଘଟଣାରେ ନା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ନା କୁମ୍ଭୀରଟି ଆହତ ହୋଇଛି। କୁମ୍ଭୀରକୁ ଧରି ରଖିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏହାକୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ନପହଞ୍ଚାଇ ସାବଧାନତାର ସହ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ।
ବନ ବିଭାଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିଛି ଯେ, ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କୁମ୍ଭୀର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଏହା ବଦଳରେ ତୁରନ୍ତ ବନ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପଶୁଟିକୁ ଧରି ତାହାର ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥାନକୁ ଫେରାଇ ଦେଇପାରିବେ।
ଏପଟେ, ଯୁବକ ଜଣକ କାନ୍ଧରେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଉଥିବା ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଘୁରୁଛି। ସୁପୌଲର ଧାନ କ୍ଷେତରେ ହଠାତ୍ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖାଯିବା ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।