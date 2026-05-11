ATM ରୁ ଟଙ୍କା କ’ଣ ଉଠାଇବେ, ବାଳ କାଟି ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ !
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିହାରର ଦାନପୁରରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯଚକିତ କରିଦେଲା ଭଳି ଘଟଣା ସାମନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବାହାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଟିଏମ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଅଛି ସେଲୁନ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର : ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏକ ମଜାଳିଆ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । କିଛି ଭିଡିଓ ଏଭଳି ହୋଇଥାଏ ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ସେ ଆପେ ଆପେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଏଭଳି ଭିଡିଓ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଭିଡିଓ ମଜାଳିଆ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଆଉ କିଛି ଭିଡିଓ କୌତୁହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ । ଆଉ କିଛି ଭିଡିଓ ଏଭଳି ହୋଇଥାଏ ଯାହାକୁ ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ହସିବା ସହିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବେ । କାରଣ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଦ୍ଭୁତ ନଜର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ଯେଉଁ ଏଟିଏମରେ ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ବାହାର କରନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସେଲୁନ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଲୋକ ବାଳ କାଟିବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହା ଜାଣିଛୁ ଯେ, ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଏଭଳି ଅନେକ ଭିଡିଓ ସାମନାକୁ ଆସିଥାଏ । ଏହି ତାଜା ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାରରୁ ଆସିଛି । ଏଭଳି ଭିଡିଓ ଦେଖି ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି । କାରଣ ବାହାରେ ଏସବିଆଇ ଏଟିଏମର ବୋର୍ଡ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଭିତରେ ସେଟଅଫ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଟଙ୍କା ବାହାର କରିବା ମେସିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେଲୁନ ଚାଲୁଛି ।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଏଟିଏମ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ଭଡା ସ୍ୱରୁପ ଦିଆଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାକୁ ଟଙ୍କା ବାହାର କରିବା ଆଶାରେ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସେଲୁନ ଦେଖୁଛନ୍ତି । ଭିଡିଓ ଦେଖି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିବେ । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଅନେକ ଜଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏହି ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । କେବଳ ଏତିକି ନୁହଁ ଭିଡିଓରେ ଲୋକ ଅନେକ କମେଣ୍ଟଓ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହି ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ କ’ଣ ରାୟ ଅଛି ଜଣାନ୍ତୁ ।