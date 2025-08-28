(Video) ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣି ମଞ୍ଚରେ ଶୋଇ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିଲେ ବିହାର MP, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ହେଉଛି ଭାଇରାଲ

(Video) ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣି ମଞ୍ଚରେ ଶୋଇ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିଲେ ବିହାର MP, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ହେଉଛି ଭାଇରାଲ
ପୁଣିଥରେ ବିହାର ନେତାଙ୍କ କାମକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା । ମଞ୍ଚରେ ଭାଣ ଶୁଣି ଶୁଣି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ସାଂସଦ ।
ମୁଜାଫରପୁର: ପୁଣିଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିଆର ସ୍ୱାଧୀନ ସାଂସଦ ପପୁ ଯାଦବ ଭୋଟ ଅଧିକାର ଯାତ୍ରାର ମଞ୍ଚରେ ନିଜକୁ ଅପମାନିତ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ମଞ୍ଚରେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିବାବେଳେ ପପୁ ଯାଦବ ମଞ୍ଚରେ ଶୋଇଥିବା ଦେକହିବାକୁ ମିଳିଛି । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପପୁ ଯାଦବଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରୁ କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା।
ଭୋଟ ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ମୁଜାଫରପୁର ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ ସାଂସଦ ପପୁ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପପୁ ଯାଦବ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ପପୁ ଯାଦବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଶୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ଅପମାନିତ
ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ସମୟରେ, ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର କଠୋର ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି)ଙ୍କ ‘ଗୁଜରାଟ ମଡେଲ’ ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ମଡେଲ ନୁହେଁ ବରଂ ‘ଭୋଟ ଚୋରିର ମଡେଲ’, ଯାହାକୁ 2014 ରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା।
#मुजफ्फरपुर में वोट अधिकार यात्रा के मंच पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव सोते नजर आए, राहुल गांधी का भाषण चलता रहा लेकिन पप्पू यादव सोते नजर आए। @pappuyadavjapl pic.twitter.com/6FwCvxjtIn
— NBT Bihar (@NBTBihar) August 28, 2025
ବିହାର ବନ୍ଦ
ପୂର୍ବରୁ, ପାଟନାରେ SIR ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦରେ ବିହାର ବନ୍ଦ ସମୟରେ, ପପୁ ଯାଦବଙ୍କୁ ପାଟନାରେ ରୋଡ୍ ସୋ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭ୍ୟାନରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ, ପପୁ ଯାଦବଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା।
‘ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା’ର 11 ତମ ଦିନରେ, ଡିଏମକେର ଶୀର୍ଷ ନେତା ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ SIR ସମୟରେ ବିହାରର ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ 65 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦେବା ଆତଙ୍କବାଦଠାରୁ ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ।