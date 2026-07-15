ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧି ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଦେହରେ FIR ରଖୁଛନ୍ତି ଥାନାବାବୁ; ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ

ଥାନା ବାବୁଙ୍କ ସେହି ବଡ଼ି ବିଲ୍‌ଡିଂ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲ ଘୁରି ବୁଲିଥିଲା

By Manoranjan Sial

ପାଟନା: ବିହାରରେ ବଦଳିଗଲା ପୋଲିସ ୟୁନିଫର୍ମ? ତାହା ନହେଲେ ଥାନାବାବୁ ଥାନାରେ ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଦେହରେ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧି ରଖିନଥାନ୍ତେ ଏଫ୍‌ଆଇଆର। ଯାହାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ(ଆରଜେଡି)। ତା’ପରେ ଶୋଇଥିବା ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଚେଇଁ ଉଠିଛି ଓ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓଟି ପାଟନା ଜିଲ୍ଲା ଅଠମଲଗୋଲା ଥାନାର। ଯେଉଁ ଥାନାରେ ଏଏସ୍‌ଆଇ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜନୀ କୁମାର ସିଂ। ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜଣେ ମହିଳା ନିଜ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଥାନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଥାନାରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି ଏଏସ୍‌ଆଇ ଅଞ୍ଜନୀ କୁମାର ସିଂ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ନଥିଲା ପୋଲିସ ୟୁନିଫର୍ମ। ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଦେହକୁ ହାତୀ ପରି ପେଟଟି ବାହାରିଛି। ସେହି ଶରୀରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ ଗୁହାରୀ ଶୁଣିଥିଲେ।

ଥାନା ବାବୁଙ୍କ ସେହି ବଡ଼ି ବିଲ୍‌ଡିଂ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲ ଘୁରି ବୁଲିଥିଲା। ଆଉ ତା’ପରେ ଲୋକମାନେ ପୋଲିସ ଅନୁଶାସନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ICCର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ବଦଳିଲା ବିଶ୍ୱକପ୍‌…

ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି; ସାନ ଭାଇ ଫାୟାରିଂ…

ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଆରଜେଡି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ଆରଜେଡିର ଅଫିସିଆଲ୍ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି କୁହାଯାଇଛି, “ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ସମୟରେ ବିହାର ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସୁସଙ୍ଗଠିତ ଓ ସତ୍ୟନିଷ୍ଟ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ବିହାର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ୍ ଫୋର୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିରଙ୍କୁଶ, ଭ୍ରଷ୍ଟ, ଅସଭ୍ୟ, ଅଭଦ୍ର ଓ ବେଇମାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।

ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମାମଲାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମୀଣ ଏସ୍‌ପି କୁନ୍ଦନ କୁମାର କହିଛନ୍ତି; ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରେ ଆବଶ୍ୟକ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଅଠମଲଗୋଲା ଥାନା ପରିସରେ ହିଁ ପୋଲିସ୍ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ପୋଲିସ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅନେକ ଥର ଲୁଙ୍ଗି-ଗଞ୍ଜିରେ ପରିସରେ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି।

ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି; ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଥାନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ କଣ ୟୁନିଫର୍ମରେ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ କି?

You might also like More from author
More Stories

ICCର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ବଦଳିଲା ବିଶ୍ୱକପ୍‌…

ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି; ସାନ ଭାଇ ଫାୟାରିଂ…

ମମତା କହିଲେ- ବିଜେପି ଚାହୁଁଛି ମୋର ହାର୍ଟ…

ରହସ୍ୟରେ ଘେରା ‘ଖୁନି ଦରୱାଜା’, କାନ୍ଥରୁ ଝରେ…

1 of 17,576