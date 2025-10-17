ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ ମନ୍ଦିର: ପୂଜା ପାଇବ ୩୩ ଫୁଟର ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଓଜନ ଶୁଣି ବେହୋସ୍ ହୋଇଯିବେ ଆପଣ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଚାଲିଛି ନିର୍ମାଣ…

ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ ମନ୍ଦିର: ପୂଜା ପାଇବ ୩୩ ଫୁଟର ଶିବଲିଙ୍ଗ

By Jyotirmayee Das
ପାଟନା: ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ମନ୍ଦିର । ସେ ବି ପୁଣି ଆପଣ ମଧ୍ୟ । କ’ଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲେ କି? ବିହାରର ପୂର୍ବ ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ଚକିଆରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ବିରାଟ ରାମାୟଣ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟି ୩୩ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ହେବ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ୨୧୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଓଜନର ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ।

ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅନୁଯାୟୀ, ଶିବଲିଙ୍ଗର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ-ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ମହାବୀର ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ବିରାଟ ରାମାୟଣ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର, ଗଣେଶ ସ୍ଥଳ, ସିଂହ ଦ୍ୱାର, ନନ୍ଦୀ, ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଗର୍ଭଗୃହ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି (ପାଇଲିଙ୍ଗ) ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି।

ତାମିଲନାଡୁରେ ହେଉଛି ଶିବଲିଙ୍ଗ: ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗଟି ତାମିଲନାଡୁର ମହାବଳୀପୁରମରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଏହାର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ଏବଂ ପଲିସିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଲିଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ, ଏହି ବିଶାଳ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ମହାବଳୀପୁରମରୁ ଚକିଆରେ ଥିବା ବିରାଟ ରାମାୟଣ ମନ୍ଦିରକୁ ସଡ଼କ ପଥରେ ଅଣାଯିବ। ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ବିଶ୍ଵର ସବୁ ଶିବଲିଙ୍ଗଠାରୁ ବଡ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।

୨୭୦ ଫୁଟର ମୁଖ୍ୟଦ୍ଵାର: ମନ୍ଦିରଟି ଆକାରରେ ଖୁବ୍ ଭବ୍ୟ ହେବ। ଏହା ୧୦୮୦ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଏବଂ ୫୪୦ ଫୁଟ ପ୍ରସ୍ଥ ହେବ। ଏଥିରେ ମୋଟ ୧୮ ଟି ଶିଖର ଏବଂ ୨୨ ଟି ମନ୍ଦିର ରହିବ। ମୁଖ୍ୟ ଶିଖର ୨୭୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ହେବ, ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟ ଶିଖରମାନ ୧୮୦, ୧୩୫, ୧୦୮ ଏବଂ ୯୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ହେବ। ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟର କହିବା ଅନୁସାରେ, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ମନ୍ଦିର ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ବିହାରର ଗର୍ବର ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟ ହେବ।

ଏଠାରେ ଚାଲିଛି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ: ଏହି ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ୨୦ ଜୁନ୍ ୨୦୨୩ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସନଟେକ୍ କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ବିରାଟ ରାମାୟଣ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଟାଟା କନସଲଟାନ୍ସିର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଳ ପାଟନାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୨୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପୂର୍ବ ଚମ୍ପାରଣର କେଶରିଆ ଏବଂ ଚକିଆ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜାନକୀନଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଚାରୋଟି ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି।

 

