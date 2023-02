ପାର୍କିଂ ବିବାଦକୁ ନେଇ ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷ, ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଲେ ଦୁର୍ବୁତ, ଦୁଇ ମୃତ

ପାଟନା: ବିହାରର ରାଜଧାନୀ ପାଟନା ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଏକ ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଭିଡ ହିଂସା। ଦୁର୍ବୁତମାନେ କିଛି ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି। ଆହତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଗାଁ ମୁଖିଆଙ୍କ ସମେତ ୭ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପାଟନା ଜିଲ୍ଲାର ଜେଥୁଲି ଗାଁର ଘଟିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପାର୍କିଂ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ହିଂସା ପରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।

ପାଟନା ସିଟି ଏସପି ଇମ୍ରାନ ମାସୁଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣାରେ ୫ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆହତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ଗାଁ ମୁଖିଆଙ୍କ ସମେତ ୭ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି।

#WATCH | Mob sets fire to a few buildings after a violent clash between two groups over a parking dispute in Jethuli village,Patna dist

One dead, three injured in the incident. Main accused arrested. Situation under control. Search underway for other accused: SSP Patna#Bihar pic.twitter.com/5uZxyj0O9K

