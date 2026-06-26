ବାଇକ୍ରୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି କି ଅଜବ ଶବ୍ଦ? ଚେନ୍ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ପଡ଼ିପାରେ ଭାରୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ବର୍ଷରେ କରିବେ Change
ବାଇକ୍ରୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି କି ଅଜବ ଶବ୍ଦ? ଚେନ୍ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ପଡ଼ିପାରେ ଭାରୀ
Bike Maintenance: ଆପଣଙ୍କ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଶବ୍ଦ କରୁଛି କିମ୍ବା ସ୍ମୁଥ୍ ଚାଲୁନାହିଁ କି? ଏହାର କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ବାଇକ୍ ଚେନ୍ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ହୋଇପାରେ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ବାଇକ୍ର ପରଫରମାନ୍ସ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ।
ବାଇକ୍ ଚେନ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାହିଁକି ଜରୁରୀ?
ବାଇକ୍ର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଭଳି ଏହାର ଚେନ୍ର ସଫାସୁତୁରା ଏବଂ ସମୟାନୁସାରେ ସର୍ଭିସିଂ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ସଠିକ୍ ଯତ୍ନ ନେବା ଦ୍ୱାରା ବାଇକ୍ର ପରଫରମାନ୍ସ ଭଲ ରହେ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମୁଥ୍ ଚାଲିଥାଏ ।
ଘରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଚେନ୍ ସଫେଇ
ବାଇକ୍ର ଚେନ୍ ସଫା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନୀୟ ମେକାନିକ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ସହଜରେ ଘରେ ହିଁ ସଫା କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ଏବଂ ପଇସା ଉଭୟ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ ।
ଚେନ୍ ସଫା କରିବାର ସଠିକ୍ ସମୟ
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବାଇକ୍ର ଚେନ୍କୁ ପ୍ରତି ୬୦୦ ରୁ ୭୦୦ କିଲୋମିଟର ଚାଲିବା ପରେ ସଫା କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାଇକ୍ର ପରଫରମାନ୍ସ ଉତ୍ତମ ରହେ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଥାଏ । କିଛି ଲୋକ ପ୍ରତି ୮୦୦ କିଲୋମିଟର ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ।
ଚେନ୍ ବଦଳାଇବାର ସଠିକ୍ ସମୟ
ନିୟମିତ ସଫେଇ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚେନ୍ ସେଟ୍ର ଆୟୁଷ ପ୍ରାୟ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ପ୍ରତି ୨୦,୦୦୦ କିଲୋମିଟରରେ ଚେନ୍ ସେଟ୍କୁ ବଦଳାଇବା ଜରୁରୀ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାଇକ୍ ସଠିକ୍ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାଏ ।
ଚେନ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଟାଇଟ୍ ରଖିବା କାହିଁକି ଜରୁରୀ?
ବାଇକ୍ ଚେନ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଧିକାଂଶ ସମସ୍ୟା ସେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ତାହା ଢିଲା ହୋଇଯାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଖଟ୍ ଖଟ୍ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଚେନ୍ଟି ସ୍ପ୍ରକେଟ୍ ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ବା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ ଚେନ୍କୁ ଅଧିକ ଟାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଢିଲା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।
ସଠିକ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରକ୍ଷା କରିବ କ୍ଷତିରୁ
ବାଇକ୍ ଚେନ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଟାଇଟ୍ ରଖିବା ଜରୁରୀ ଏବଂ ଏହି କାମ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ । ଯଦି ନିଜେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ସମ୍ଭବ ନହୁଏ, ତେବେ ଏହାକୁ କୌଣସି ମେକାନିକ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ଯେପରି ବାଇକ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ ।