ବାଇକ୍‌ରୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି କି ଅଜବ ଶବ୍ଦ? ଚେନ୍ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ପଡ଼ିପାରେ ଭାରୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ବର୍ଷରେ କରିବେ Change

ବାଇକ୍‌ରୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି କି ଅଜବ ଶବ୍ଦ? ଚେନ୍ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ପଡ଼ିପାରେ ଭାରୀ

By Jyotirmayee Das

Bike Maintenance: ଆପଣଙ୍କ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଶବ୍ଦ କରୁଛି କିମ୍ବା ସ୍ମୁଥ୍ ଚାଲୁନାହିଁ କି? ଏହାର କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ବାଇକ୍ ଚେନ୍ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ହୋଇପାରେ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ବାଇକ୍‌ର ପରଫରମାନ୍ସ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ।

ବାଇକ୍ ଚେନ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାହିଁକି ଜରୁରୀ?

ବାଇକ୍‌ର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଭଳି ଏହାର ଚେନ୍‌ର ସଫାସୁତୁରା ଏବଂ ସମୟାନୁସାରେ ସର୍ଭିସିଂ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ସଠିକ୍ ଯତ୍ନ ନେବା ଦ୍ୱାରା ବାଇକ୍‌ର ପରଫରମାନ୍ସ ଭଲ ରହେ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମୁଥ୍ ଚାଲିଥାଏ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

DRDOରେ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି, ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ…

ମନସୁନରେ ଭୁଲ୍‌ରେ ବି ନିଜ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ…

ଘରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଚେନ୍ ସଫେଇ

ବାଇକ୍‌ର ଚେନ୍ ସଫା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନୀୟ ମେକାନିକ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ସହଜରେ ଘରେ ହିଁ ସଫା କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ଏବଂ ପଇସା ଉଭୟ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ ।

ଚେନ୍ ସଫା କରିବାର ସଠିକ୍ ସମୟ

ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବାଇକ୍‌ର ଚେନ୍‌କୁ ପ୍ରତି ୬୦୦ ରୁ ୭୦୦ କିଲୋମିଟର ଚାଲିବା ପରେ ସଫା କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାଇକ୍‌ର ପରଫରମାନ୍ସ ଉତ୍ତମ ରହେ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଥାଏ । କିଛି ଲୋକ ପ୍ରତି ୮୦୦ କିଲୋମିଟର ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ।

ଚେନ୍ ବଦଳାଇବାର ସଠିକ୍ ସମୟ

ନିୟମିତ ସଫେଇ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚେନ୍ ସେଟ୍‌ର ଆୟୁଷ ପ୍ରାୟ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ପ୍ରତି ୨୦,୦୦୦ କିଲୋମିଟରରେ ଚେନ୍ ସେଟ୍‌କୁ ବଦଳାଇବା ଜରୁରୀ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାଇକ୍ ସଠିକ୍ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାଏ ।

ଚେନ୍‌କୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଟାଇଟ୍ ରଖିବା କାହିଁକି ଜରୁରୀ?

ବାଇକ୍ ଚେନ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଧିକାଂଶ ସମସ୍ୟା ସେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ତାହା ଢିଲା ହୋଇଯାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଖଟ୍ ଖଟ୍ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଚେନ୍‌ଟି ସ୍ପ୍ରକେଟ୍ ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ବା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ ଚେନ୍‌କୁ ଅଧିକ ଟାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଢିଲା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

ସଠିକ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରକ୍ଷା କରିବ କ୍ଷତିରୁ

ବାଇକ୍ ଚେନ୍‌କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଟାଇଟ୍ ରଖିବା ଜରୁରୀ ଏବଂ ଏହି କାମ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ । ଯଦି ନିଜେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ସମ୍ଭବ ନହୁଏ, ତେବେ ଏହାକୁ କୌଣସି ମେକାନିକ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ଯେପରି ବାଇକ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ ।

You might also like More from author
More Stories

DRDOରେ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି, ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ…

ମନସୁନରେ ଭୁଲ୍‌ରେ ବି ନିଜ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ…

କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମହିଳାଙ୍କ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା…

ମେଷ ଓ କନ୍ୟା ରାଶିକୁ ମିଳିବ କ୍ୟାରିୟରରେ…

1 of 25,888