ଟ୍ରେନ୍ରେ ଗୋଟେ ସହରରୁ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ କେମିତି ପଠାଇବେ ନିଜ ବାଇକ୍, କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ …
Bike Parcel Guide: ଟ୍ରେନ୍ରେ ବାଇକ୍ ପଠାଇବାର ସହଜ ଉପାୟ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସହରରୁ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବାଇକକୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଯାତ୍ରାରେ ପଠାଇବା , ଘରୋଇ କୁରିଅର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ବିଲ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ପାର୍ସଲ ଏବଂ ଲଗେଜ୍ ସେବା ବହୁତ କାମରେ ଆସିଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବାଇକକୁ ବହୁତ କମ ମୂଲ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ରେଳବାଇ ଦୁଇଟି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରେ: ଲଗେଜ୍, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମାନ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି।
ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ପାର୍ସଲ ପଠାଣ, ଯାହା ସେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କେବଳ ଏକ ବାଇକ୍ ପଠାଉଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବଳ ଶସ୍ତା ନୁହେଁ ବରଂ ବହୁତ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ। କେବଳ ଟିକିଏ କାଗଜପତ୍ର ଏବଂ ସଠିକ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସହିତ, ଆପଣ ଦେଶର ଯେକୌଣସି କୋଣକୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଇକ୍ ପଠାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣ ରେଳ ଦ୍ୱାରା ପାର୍ସଲ ଭାବରେ କିପରି ଏକ ବାଇକ୍ ପଠାଇପାରିବେ।
ବୁକିଂ ପୂର୍ବରୁ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ: ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ସଲ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ପଠାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଉଭୟ ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣ ରେଳବାଇର ପାର୍ସଲ ପୋର୍ଟାଲ୍, www.parcel.indianrail.gov.in କୁ ଯାଇ ଘରୁ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଷ୍ଟେସନର ପାର୍ସଲ ଅଫିସକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଉଭୟ ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ କିଛି ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ।
ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ରେଳବାଇ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ପାର୍ସଲ ଅଫିସରୁ ଫରୱାର୍ଡିଂ ନୋଟ୍ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବାଇକ୍ ର ବିବରଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଆନୁମାନିକ ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବ।
ଷ୍ଟେସନରେ ସାଇକେଲଟି ଓଜନ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଦୂରତା ଅନୁସାରେ ଶେଷ ଦେୟ ପରେ, ଆପଣ ଏକ ‘ରେଳୱେ ରସିଦ’ (RR) ପାଆନ୍ତି।
ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ‘ଟ୍ରାକ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଟ୍ରେସ୍’ ଫିଚର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ବାଇକ୍ର ସ୍ଥାନ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ SMS ଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ।
ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ?
ରେଳ ଦ୍ୱାରା ବାଇକ୍ ପଠାଇବା ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଶସ୍ତା। ୫୦୦ କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ହାରାହାରି ଭଡ଼ା ପ୍ରାୟ ୧,୨୦୦ଟଙ୍କା, ଯଦିଓ ଏହା ବାଇକ୍ ଓଜନ ଏବଂ ଦୂରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ।
ବୁକିଂ ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ବାଇକ୍ର RC, ବୀମା କପି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସର ମୂଳ ଏବଂ ଫଟୋକପି ରଖନ୍ତୁ।
ପ୍ୟାକିଂ ପାଇଁ ୩୦୦ ରୁ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା ଏଡାଇବା ପାଇଁ ହେଡଲାଇଟ ଏବଂ ସୂଚକଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।
ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ: ଆପଣଙ୍କ ବାଇକ୍ର ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଟାଙ୍କିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ମିଳେ, ତେବେ ରେଳବାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ୧,୦୦୦ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଗାଡ଼ି ପଠାଇବାର ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବୁକିଂ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ସ୍ଲଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ।