Hero Splendor Plus ନା Bajaj Platina, କେଉଁ ବାଇକ୍ ଅଧିକ ଶସ୍ତା, କାହାକୁ କିଣିଲେ ଫାଇଦା ବେଶୀ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଯେତେବେଳେ ସୁଲଭ କାମଫେର୍ଟ ବାଇକ୍ କଥା ଆସେ, ହିରୋ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ପ୍ଲସ୍ ଏବଂ ବଜାଜ ପ୍ଲାଟିନାର ନାମ କିପରି ଭୁଲିଯାଇପାରିବ? 2025 ର ନୂତନ GST ହାର ପରେ, ଏହି ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁଲଭ ହୋଇଯାଇଛି।
ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଉପରେ GST ହାର 28 ପ୍ରତିଶତରୁ 18 ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି, ଯାହା 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା GST ହ୍ରାସ ପରେ କିଏ Splendor କିମ୍ବା Platina କିଣିବା ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହେବ?
ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭଦାୟକ
ହିରୋ ସ୍ପେଣ୍ଡର ପ୍ଲସର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଲ୍ୟ 80 ହଜାର 166 ଟଙ୍କା। GST ହ୍ରାସ ପରେ, ବାଇକର ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ 73 ହଜାର 903 ଟଙ୍କା ହେବ। ଏହିପରି ଭାବରେ, ବାଇକର ମୂଲ୍ୟ 6 ହଜାର 263 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇବ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, Bajaj Platina ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, Platina ର ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 70 ହଜାର 611 ଟଙ୍କା। GST ହ୍ରାସ ପରେ, ଏହି ମୂଲ୍ୟ 63 ହଜାର 611 ଟଙ୍କା ହେବ। ଏହିପରି ଭାବରେ, ବାଇକର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 7 ହଜାର ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇବ।
ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ
Hero Splendor Plus ରେ i3S ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଟ୍ୟୁବଲେସ୍ ଟାୟାର, ଡ୍ରମ୍ ବ୍ରେକ୍ ଆଗ-ପଛ ଏବଂ 9.8 ଲିଟର ଇନ୍ଧନ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଏହି ବାଇକକୁ କଳା, ଲାଲ, ସିଲଭର ଭଳି ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ ସହିତ କିଣିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, Bajaj Platina ରେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଇନ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ସସପେନସନ୍ ରୋଡ୍ ସକ୍ସ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏବଂ ଡ୍ରମ୍ ବ୍ରେକ୍ ଭଳି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି।
ବାଜାଜ୍ ପ୍ଲାଟିନା ବାଇକ୍ର ଇନ୍ଧନ ଟାଙ୍କି ୧୧ ଲିଟର ଏବଂ ଓଜନ ୧୧୭ କିଲୋଗ୍ରାମ। ପ୍ଲାଟିନାରେ DRL, ସ୍ପିଡୋମିଟର, ଇନ୍ଧନ ଗଜ୍, ଟାକୋମିଟର, ଆଣ୍ଟି-ସ୍କିଡ୍ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ୨୦୦ ମିମି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି।
କେଉଁ ବାଇକ୍ କିଣିବା ଲାଭଦାୟକ?
GST ହ୍ରାସ ପରେ, ବାଜାଜ୍ ପ୍ଲାଟିନା ୧୦୦ର ମୂଲ୍ୟ ହିରୋ ସ୍ପେଣ୍ଡର ପ୍ଲସ୍ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ହେବ, ଯାହା ହେତୁ ଏହା ଏକ ସୁଲଭ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରମାଣିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତଥାପି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ବଜେଟ୍ ଅନୁସାରେ ବାଇକ୍ ବାଛିପାରିବେ।