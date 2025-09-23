ଶସ୍ତା ହେଲା ସବୁ ପ୍ରକାର Bike: ଆପଣ କ’ଣ କିଣିବେ TVS Apache ନା Honda Hornet 2.0? ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଶସ୍ତା ହେଲା ଦ୍ୱିଚକିଆ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନୂତନ GST 2.0 ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ, ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଦାମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। TVS Apache ପରି ଲୋକପ୍ରିୟ ମୋଟରସାଇକେଲର ମୂଲ୍ୟ ଏତେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଯେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସହଜରେ କିଣିପାରିବେ।
Apache RTR 160 2V ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର ₹101,890 (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ) କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ରେତାମାନେ ଏବେ ପ୍ରାୟ ₹11,000-₹12,000 ର ସିଧାସଳଖ ସଞ୍ଚୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି।
ପ୍ରିମିୟମ୍ ମଡେଲ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ପ୍ରକୃତରେ, କେବଳ ପ୍ରବେଶ-ସ୍ତରୀୟ ମଡେଲ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ Apache RTR 310 ଏବଂ RR 310 ପରି ଟପ୍-ଏଣ୍ଡ ମଡେଲ୍ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। QS ସହିତ RR 310 ବେସ୍ ଏବେ ମାତ୍ର ₹256,240 ରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ ₹21,759 ଶସ୍ତା। QS ବିନା RTR 310 ବେସର ମୂଲ୍ୟ ₹221,240 କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ₹18,750 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି GST ହ୍ରାସ ସମସ୍ତ ସେଗମେଣ୍ଟର ବାଇକ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ଦେଇଛି।
Apache RTR 160 2V ଡିଜାଇନ୍
TVS Apache RTR 160 2V ଏକ ରେସିଂ ଅନୁଭବ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହାର ପ୍ରାଣୀ-ପ୍ରେରିତ ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ, LED ଲାଇଟ୍ ଗାଇଡ୍ ଏବଂ ପାଇଲଟ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଏହାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରେ। ବାଇକ୍ରେ ରେସିଂ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଏବଂ କାର୍ବନ ଫାଇବର ଡିଜାଇନ୍ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅନୁଭବ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଡିଜିଟାଲ୍ କନସୋଲରେ ଏକ ଧଳା ବ୍ୟାକଲାଇଟ୍ ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି, ଯାହା ଦିନ ଏବଂ ରାତି ଉଭୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ଗ୍ଲସି ବ୍ଲାକ୍, ପର୍ଲ ହ୍ୱାଇଟ୍, T ଗ୍ରେ, ରେସିଂ ରେଡ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଟ୍ ବ୍ଲୁ ଭଳି ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ।
ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା
Apache RTR 160 2V ଏକ 159.7cc ସିଙ୍ଗଲ୍-ସିଲିଣ୍ଡର୍, ଏୟାର-କୁଲ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯାହା BS6 ଫେଜ୍ 2 ଅନୁପାଳନ କରେ। ସ୍ପୋର୍ଟ ମୋଡ୍ରେ, ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ 8750 rpm @ 15.82 bhp ଏବଂ 7000 rpm @ 13.85 Nm ଉତ୍ପାଦନ କରେ।
ଅର୍ବାନ୍ ଏବଂ ରେନ୍ ମୋଡ୍ରେ, ଏହା 13.32 PS ଏବଂ 12.7 Nm ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ଏଥିରେ 5-ସ୍ପିଡ୍ ଗିଅର୍କ୍ସ ଏବଂ ଏକ ଓଦା ମଲ୍ଟିପ୍ଲେଟ୍ ସ୍ଲିପର୍ କ୍ଲଚ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଗିଅର୍ ଶିଫ୍ଟିଂକୁ ସୁଗମ କରିଥାଏ। ଏହି ବାଇକ୍ର ସର୍ବାଧିକ ଗତି 107 କିଲୋମିଟର୍ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ମାଇଲେଜ୍ 47-61 କିଲୋମିଟର୍ ପ୍ରତି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା, ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ଉଭୟରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ।
ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ
TVS Apache RTR 160 2Vରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନେକ ଉନ୍ନତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହା ସିଙ୍ଗଲ୍ ଏବଂ ଡୁଆଲ୍-ଚ୍ୟାନେଲ୍ ABS ପ୍ରଦାନ କରେ। ବାଇକ୍ରେ ତିନୋଟି ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍ ଅଛି: ସ୍ପୋର୍ଟ, ଅର୍ବାନ୍ ଏବଂ ରେନ୍।
ଏଥିରେ SmartXonnect ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବାଇକ୍ର ଡିଜିଟାଲ୍ କନସୋଲ୍ ସ୍ପିଡୋମିଟର୍, ଟ୍ରିପ୍ମିଟର୍, ଟାକୋମିଟର୍ ଏବଂ କମ୍ ଇନ୍ଧନ ସୂଚକ ଭଳି ସୂଚନା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ଏହାର କର୍ବ୍ ଓଜନ 137 ରୁ 140 କିଲୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ। ଏଥିରେ ଏକ 12-ଲିଟର ଇନ୍ଧନ ଟ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି, ଯାହା ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ପ୍ରାୟ 732 କିଲୋମିଟର ପରିସର ପ୍ରଦାନ କରେ।
ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଶସ୍ତା
Apache RTR 160 Honda Hornet 2.0, Hero Xtreme 160R, ଏବଂ Bajaj Pulsar ଭଳି ବାଇକ୍ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରେ। ଯଦି ଆପଣ Apache RTR 160 4V ଭଳି ମଡେଲ୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ Honda Hornet 2.0 ଏବଂ Hero Xtreme 160R ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ।
GST ହ୍ରାସ ପରେ Honda Hornet 2.0 ର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ₹13,026 ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହାର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ₹1.58 ଲକ୍ଷ। ଏଥିରେ 184.4cc OBD2B-ଅନୁପାଳିତ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଆସିଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ଲିପର କ୍ଲଚ୍, ଗୋଲ୍ଡେନ USD ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ଫୋର୍କ୍ସ, ପୂର୍ଣ୍ଣ LED ଆଲୋକୀକରଣ ଏବଂ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ LCD ମିଟର ରହିଛି।