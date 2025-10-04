ଏଇ ପୂଜାରେ ଲୋକ ଘରକୁ ବୋହି ନେଲେ ଦ୍ୱି-ଚକିଆ ଗାଡ଼ି, ମାସକରେ ୨୦ ଲକ୍ଷ ବାଇକ୍ ହେଲା ବିକ୍ରି

ଏଇ ପୂଜାରେ ଲୋକ ଘରକୁ ବୋହି ନେଲେ ଦ୍ୱି-ଚକିଆ ଗାଡ଼ି, ମାସକରେ ୨୦ ଲକ୍ଷ ବାଇକ୍ ହେଲା ବିକ୍ରି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ବଜାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ରେ ଏକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ଏହି ମାସରେ 2 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ବାଇକ୍ ଏବଂ ସ୍କୁଟର ବିକ୍ରି ହୋଇଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 9% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି GST ହାରରେ ହ୍ରାସ (28% ରୁ 18%) ଏବଂ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଋତୁ। ନବରାତ୍ରି ଏବଂ ଉତ୍ସବ ଅଫର ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ, କ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଏଥିରେ କମ୍ୟୁଟର ବାଇକ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଚାହିଦା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଲା। ଗ୍ରାହକମାନେ ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୃତ ବାଇକ୍ କିମ୍ବା ସ୍କୁଟର କିଣିପାରିବେ।
ରୟାଲ୍ ଏନଫିଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ରୟାଲ୍ ଏନଫିଲ୍ଡ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ମାସ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। କମ୍ପାନୀର ବିକ୍ରୟ 43% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 113,000 ୟୁନିଟ୍ ହୋଇଛି, ଯାହା ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ମାସିକ ବିକ୍ରୟ। ସିଇଓ ବି. ଗୋବିନ୍ଦରାଜନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ ରୟାଲ୍ ଏନଫିଲ୍ଡ ଗୋଟିଏ ମାସରେ 100,000 ୟୁନିଟ୍ ରୁ ଅଧିକ ବିକ୍ରୟ କରିଛି। କ୍ଲାସିକ୍, ବୁଲେଟ୍ ଏବଂ ହଣ୍ଟର ଭଳି ମଡେଲ୍ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି।
ଟିଭିଏସ୍ ମୋଟର ସ୍କୁଟର
ଟିଭିଏସ୍ ମୋଟର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବିକ୍ରୟ 12% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 413,000 ୟୁନିଟ୍ ହୋଇଛି। ବିଶେଷକରି ଜୁପିଟର ସ୍କୁଟର ଏବଂ ଆଇକ୍ୟୁବ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ବଜାରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କମ୍ପାନୀର ରପ୍ତାନି ଏବଂ ଇଭି ସେଗମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଅବଦାନ ରଖିଛି।
ବାଜାଜ୍ ଅଟୋର ସ୍ଥିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି
ବଜାଜ୍ ଅଟୋ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ 273,000 ୟୁନିଟ୍ ବିକ୍ରି କରିଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 5% ବୃଦ୍ଧି। ବାଜାଜର ଦୃଢ଼ ଉପସ୍ଥିତି କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକା ଭଳି ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା।
ହୋଣ୍ଡା ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ
ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହୋଣ୍ଡା ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଏବଂ ସ୍କୁଟର ଇଣ୍ଡିଆ (HMSI) ବିକ୍ରୟ 505,000 ୟୁନିଟ୍ ହୋଇଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 3% ଅଧିକ। କମ୍ପାନୀର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେଗମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଟର ବଜାର ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ହୋଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ରହିଛି।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନର ଚାହିଦା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ, ରିହାତି ₹5,000 ରୁ ₹10,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଅନେକ ମଡେଲ ଉପରେ ଅଫର ସୀମିତ ଥିଲା।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ରୟ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, GST ହ୍ରାସ, ଉତ୍ସବ ପରିବେଶ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 କୁ ଭାରତୀୟ ଦୁଇଚକିଆ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ମାସ କରିଦେଇଛି।