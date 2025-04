(VIDEO) ମୋଦି ମିଛ କରୁଛନ୍ତି… ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଲହୁ ଲୁହାଣ କରିବାର ଧମକ ଦେଲେ ପାକ୍ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଲାୱଲ

କରାଚୀ: ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ବୈଦେଶୀକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଲାୱଲ ଭୁଟୋ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ସିନ୍ଧୁ ସନ୍ଧିକୁ ନେଇ ଭୁଟୋ ଭାରତକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଦନ କରି ବିଲାୱଲ କହିଛନ୍ତି, ସିନ୍ଧୁ ନଦୀରେ ଆମ ପାଣି ବୋହିବ, ନଚେତ୍ ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ବୋହିବ । ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଆମର ଏବଂ ଆମର ସବୁବେଳ ପାଇଁ ହୋଇ ରହିବ ।

ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ସନ୍ଧିକୁ ଚୁଟକିରେ ଭାଙ୍ଗିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଆମେ ଏହାକୁ ମାନୁ ନାହୁଁ । ଆମ ଦେଶବାସୀ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ । ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ସିନ୍ଧୁର ସନ୍ଧାନ ।

ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରୀକ ଖୁବ୍ ସାହସୀ । ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିିଶି ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବା । ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ମୁର୍ଖ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୋଦି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି । ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ସନ୍ଧିକୁ ଏକତରଫା ଭାବେ ରୋକାଯିବା ପାକିସ୍ତାନ ବରଦାସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ ।

୨୨ରେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ୨୩ ତାରିଖରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ସିନ୍ଧୁ ଚୁକ୍ତିରୁ ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିିଥିଲା । ଯାହା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।

Either water of Indua river will flow, or Indian blood will”

– Bilawal Bhutto

50 years ago, On 2nd July 1972, his maternal grandfather Zulfikar Ali Bhutto came to Shimla (India) and fell into the legs of PM of India and cried like a kid and said –

“Please give back our 93,000… pic.twitter.com/V5cYRAdFrH

— STAR Boy TARUN (@Starboy2079) April 26, 2025