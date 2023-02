(Video)ଏହି ଜିନିଷ ଚୋରି କରିବା ବେଳେ ଧରା ପଡିଗଲା ଚଢେଇ: ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । କେବେ କୌଣସି ମଜାଦାର ଭିଡିଓ ତ କେବେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ କିଛି କାରନାମାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅପଲୋଡ କରାଯାଉଛି । କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ହସର କାରଣ ମଧ୍ୟ ପାଲଟି ଯାଉଛି । ଏହା ଭିତରେ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏଖ ଚଢେଇର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ତେବେ ଚଢେଇଟି କ’ଣ ଚୋରି କରୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା

ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଭିଡିଓଟି ଖୁବ ପୁରୁଣା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପୁଣିଥରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ, ଏକ ଚଢେଇ ଜଣଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ କିଛି ଅଜବ କାରନାମା କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମହୁମାଛିର ବସା ନିକଟରେ ବସିଥିବାର ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ହେଉଛି ପାଖରେ ଶହ ଶହ ମହୁମାଛି ଉଡୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଢେଇ ନ ଡରି ସେଠାରେ ବସି ରହିଛି । ତେବେ ଚଢେଇଟି ଏଠାରେ ବସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ଅଲଗା ରହିଛି । ମହୁଫେଣାରୁ ଚୋରି କରି ମହୁ ଖାଉଥିବାର ଏହି ଭିଡଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଶହ ଶହ ମହୁମାଛିଙ୍କ ସାମନାରେ ସେମାନଙ୍କ ମହୁ ଚୋରି କରୁଥିବା ବେଳେ ମହୁମାଛିଙ୍କୁ ତା’ର ତିଳେ ମାତ୍ର ଭୟ ନାହିଁ ।

I’ve never heard of a Honey-buzzard before. I had no idea they attack honey bees' nests for food.😳🦅

–

🎥 Credit : Rahul’s Wildscape/YT pic.twitter.com/b6DJclenkQ

— Reg Saddler (@zaibatsu) November 30, 2022