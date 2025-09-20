ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ! ଏ ବ୍ୟାଗ ବଦଳରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ loan, ନିତା ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ
Hermes Birkin Bag:ସାଧାରଣ ନୁହେଁ ଏ ବ୍ୟାଗ ଥିଲେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଲୋନ ନେଇ ପାରିବେ ....
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଲୋକ ସଉକ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ନିବେଶର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ହର୍ମସ୍ ବିରକିନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ନୀତା ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ଏହି କମ୍ପାନୀର ବ୍ୟାଗ୍ ସହିତ ଅନେକ ଥର ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ୟାଗ୍ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗୁଁ, ଏହା ଉପରେ ବନ୍ଧକ ଭାବରେ ଋଣ ନେବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତେବେ ଲମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଫସିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିରକିନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସହଜରେ ନଗଦ ଉଠାଇ ପାରିବେ।
ଏପରି ଋଣ କେଉଁଠାରୁ ମିଳିପାରିବ?
ଏହି ପ୍ରକାରର ଋଣ ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶେଷ ଲଗ୍ଜରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଋଣଦାତା କିମ୍ବା ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ୟାନବ୍ରୋକରମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ। ବୋରୋ ଏବଂ ଡାଇମଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ, ଏବଂ ସଟନ୍ସ ଏବଂ ରବର୍ଟସନ ପରି ୟୁକେ-ଭିତ୍ତିକ ପ୍ୟାନବ୍ରୋକିଂ ଫାର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହଙ୍ଗା ବ୍ୟାଗ, ଘଣ୍ଟା, ହୀରା, କିମ୍ବା କଳାକୃତି ଭଳି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।
ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଯେ ଏହି ବ୍ୟାଗରେ କିପରି ଋଣ ପାଇବେ…ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ:
ଋଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବିରକିନ୍ ବ୍ୟାଗ ବିଷୟରେ ମୌଳିକ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ପଡିବ – ଯେପରିକି ମଡେଲ୍, ଚମଡା କିମ୍ବା ସାମଗ୍ରୀ, ରଙ୍ଗ, ହାର୍ଡୱେର୍ (ସୁନା/ରୂପା), ଏହାର ଅବସ୍ଥା, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ବାକ୍ସ କିମ୍ବା ବିଲ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ।
ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ମୂଲ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ : ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ଦାଖଲ କରିବା ପରେ, କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କୋଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟାଗଟିକୁ କମ୍ପାନୀକୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଏକ ବିରକିନର ମୂଲ୍ୟ ବିରଳ ରଙ୍ଗ, ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ବଜାର ଚାହିଦା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ।
ଋଣ ଅଫର: ଯାଞ୍ଚ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଶେଷ ଋଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ପରିମାଣ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟାଗର ମୂଲ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ପଡିବ। ତା’ପରେ ୨୪-୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ।
ଋଣ ପରିଶୋଧ ପରେ କ’ଣ ହୁଏ?ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଋଣ ଏବଂ ସୁଧ ପରିଶୋଧ କରିବା ପରେ, କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେବ। କିନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟାଗଟି କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜର ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି।