ଜନ୍ମ-ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣର ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସଂସଦରେ ପାସ୍ ନୂଆ ବିଲ୍ରେ କ’ଣ ରହିଛି ଖାସ୍
ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପାରିତ ହେଲା 'ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍'।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ୪ ଅଗଷ୍ଟ ଦିନ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମଧ୍ୟ ‘ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍’ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବିଲ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିନିୟମ, ୧୯୬୯ରେ ଆହୁରି ସଂଶୋଧନ କରିବା।
ବିରୋଧୀ ଦଳର ହଙ୍ଗାମା ମଧ୍ୟରେ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରେ ସଦନର କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟ ଏହି ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
ବିଲ୍ ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ସଂଶୋଧନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିନିୟମ, ୧୯୬୯ର ଧାରା ୧୩(୩)ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ବିଳମ୍ବରେ ହେଉଥିବା ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ା କରିବା।
ଏହି ବିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି। ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, କୌଣସି ଜନ୍ମ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଘଟଣାର ଏକ ବର୍ଷ ପରେ, କିମ୍ୱା ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କୁ ଦିଆଗଲେ, ତାହା କେବଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ହିଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇପାରିବ।
ବିଳମ୍ବରେ ହେଉଥିବା ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ଏବଂ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ସମୟୋପଯୋଗୀ ରିପୋର୍ଟିଂକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ସଂଶୋଧନ ଅଣାଯାଇଛି।
ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା:
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୌଣସି ଜନ୍ମ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଯାଇଥିଲେ, ଏହାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ନ୍ୟାୟିକ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଆଦେଶ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି।
ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସକ୍ଷମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନାର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ପରେ ବିଲ୍ଟିକୁ ଧ୍ୱନିମତରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଲୋକସଭାରୁ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିସାରିଛି ବିଲ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରି:
ଲୋକସଭା ୩୧ ଜୁଲାଇରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ହଙ୍ଗାମା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ବିନା ଏହି ବିଲ୍କୁ ପାରିତ କରିଥିଲା। ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ସଦନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଉଚିତ୍।
ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ବିରୋଧ କରି ସ୍ଲୋଗାନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ହଙ୍ଗାମା ମଧ୍ୟରେ ବିଲ୍ ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ।