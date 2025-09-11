ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ କଣ ଗ୍ରହଣରେ ଜନ୍ମ ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ଶୁଭ କିମ୍ବା ଅଶୁଭ କଣ ରହିଛି ଏଥିରେ ରହସ୍ୟ…
ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପିଲା ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ, ଜାଣନ୍ତୁ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ, ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହଣକୁ ବିଚାର କରାଯାଏ। ୨୦୨୫ମସିହାରେ, ମୋଟ ୪ଟି ଗ୍ରହଣ ହେବ, ଯେଉଁଥିରୁ ଦୁଇଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ୨୦୨୫ମସିହାରେ ଦୁଇଟି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହୋଇସାରିଛି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ, ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଯେକୌଣସି ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ, ତାହା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ହେଉ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ, ଗ୍ରହଣର କ୍ଷତିକାରକ କିରଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ତେଣୁ, ଏହି ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ନବଜାତ ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।
ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ କିମ୍ବା ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏଡାଇବା ଭଲ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମିତ ପିଲାମାନେ କେତେବେଳେ ଚର୍ମ ରୋଗ, ଶାରୀରିକ ଦୋଷ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତାର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପିଲାକୁ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଉପାୟ : ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୁଏ, ତେବେ ଜନ୍ମ ପରେ କିଛି ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଲେ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହ୍ରାସ ପାଇପାରିବ।
ଏହି ସମୟରେ ଶାନ୍ତି ପୂଜା, ଯଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପରେ ଶସ୍ୟ କିମ୍ବା ପୋଷାକ ଦାନ କରନ୍ତୁ।
(Disclaimer: ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ୱାସ, ସୂଚନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ। କୌଣସି ସୂଚନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।)