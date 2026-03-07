ଇସ୍ରାଏଲରେ ୨୦୦୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ନେଲା ପ୍ରଥମ ନାଲି ବାଛୁରୀ, ମିଳିଲା ବିଶ୍ୱ ଅନ୍ତର ସଙ୍କେତ, ବାଇବଲର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ…

ବାଇବଲର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସାଇଦେବ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇତିହାସରେ, ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୱଂସ ହେବା ବିଷୟରେ ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ହୋଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ। ଏହାର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉଦାହରଣ ୨୦୧୨ ମସିହାରେ ଥିଲା।

ଯେତେବେଳେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ମାୟାନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱର ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ସେହି ତାରିଖରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ୨୦୧୨ ପରେ ଜୀବନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚାଲିଲା, ତେଣୁ ଏହି ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା।

ଇସ୍ରାଏଲରେ ନାଲି ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ ଚିନ୍ତାର କାରଣ:

ସର୍ବନାଶର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଏବଂ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯାହା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଶେଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା।

ଇସ୍ରାଏଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ନାଲି ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୱଂସ ହେବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଙ୍କେତ ବିଷୟରେ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କେତେକ ଲୋକ ଏହି ଘଟଣାକୁ ବିନାଶର ଏକ ପୂର୍ବସୂଚକ ସହିତ ଯୋଡୁଛନ୍ତି।

ନାଲି ବାଛୁରୀ ବିନାଶର ଏକ ସଙ୍କେତ:

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ୨୦୦୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଏକ ନାଲି ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଏହି ଖବର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଭୟ ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି।

ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବଂ ଯିହୂଦୀ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ ନାଲି ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମକୁ ଆସନ୍ନ ବିନାଶର ସଙ୍କେତ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଟେମ୍ପଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍‌ର ଗାଈ ଉପରେ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ:

ଜେରୁସାଲେମ ସ୍ଥିତ ଟେମ୍ପଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ନବଜାତ ବାଛୁରୀଟିର ଏକ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଟେମ୍ପଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍‌ରେ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ କହିଛି ଯେ ବାଛୁରୀଟିର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି।

ଏହି ସମୟରେ, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ବିଷୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯାହା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ବିଶ୍ୱର ଶେଷ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।

ବାଇବଲର ମତ କ’ଣ:

ପରୀକ୍ଷା ପରେ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ ଯେ ବାଛୁରୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଲ କି ନାହିଁ। ଏକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ନାଲି ବାଛୁରୀର ଜନ୍ମ ବିଶ୍ୱ ବିନାଶର ସୂତ୍ରପାତ କରିବ।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବଂ ଯିହୁଦୀ ଧର୍ମ ଉଭୟରେ, ଜଗତର ଶେଷ ସମ୍ପର୍କିତ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀରେ ନାଲି ବାଛୁରୀର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ, ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଲି ବାଛୁରୀର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଯିହୂଦୀ ମସୀହାର ଆଗମନକୁ ସୂଚାଇପାରେ।

