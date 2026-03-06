(Video)ଜନ୍ମ ହେଲା ଲାଲ ଗାଈ! ୨୦୦୦ ବର୍ଷ ପରେ ଘଟିଲା ଏମିତି, ବାଇବଲର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପରେ ସବୁ ଆଡେ ହା ହା କାର; ଭାଇରଲ ହେଉଛି video
ଲାଲ ଗାଈର ଜନ୍ମ ଯିହୂଦୀ ମସୀହାର ଆଗମନକୁ ସୂଚିତ କରେ - ବାଇବଲ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇତିହାସରେ, ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ତ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ହୋଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ। ଏହାର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉଦାହରଣ ୨୦୧୨ ମସିହାରେ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ମାୟାନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ସେହି ତାରିଖରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ନଥିଲା। ତଥାପି, ୨୦୧୨ପରେ ଜୀବନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚାଲିଲା, ଏହି ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କଲା।
ଇସ୍ରାଏଲରେ ଲାଲ ଗାଈ ଜନ୍ମ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି: ସର୍ବନାଶର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଏବଂ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯାହା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଶେଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା।
ଇସ୍ରାଏଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଲାଲ ଗାଈର ଜନ୍ମ ବିଶ୍ୱର ଶେଷ ହେବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଙ୍କେତ ବିଷୟରେ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କେତେକ ଲୋକ ଏହି ଘଟଣାକୁ ବିନାଶର ଏକ ପୂର୍ବସୂଚକ ସହିତ ଯୋଡୁଛନ୍ତି।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବଂ ଯିହୂଦୀ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ, ଲାଲ ଗାଈ ବିନାଶର ଏକ ସଙ୍କେତ: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ୨୦୦୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଏକ ଲାଲ ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଏହି ଖବର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଭୟ ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବଂ ଯିହୂଦୀ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲାଲ ଗାଈର ଜନ୍ମକୁ ଆସନ୍ନ ବିନାଶର ସଙ୍କେତ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଟେମ୍ପଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଗାଈ ଉପରେ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ: ଜେରୁସାଲେମ ସ୍ଥିତ ଟେମ୍ପଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ନବଜାତ ବାଛୁରୀଟିର ଏକ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଟେମ୍ପଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ କହିଛି ଯେ ବାଛୁରୀଟିର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ବିଷୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯାହା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ବିଶ୍ୱର ଶେଷ ହୋଇପାରେ।
ପରୀକ୍ଷା ପରେ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ ଯେ ଗାଈଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଲ କି ନାହିଁ। ଏକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ଲାଲ ଗାଈର ଜନ୍ମ ବିଶ୍ୱ ବିନାଶର ସୂତ୍ରପାତ କରିବ।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବଂ ଯିହୁଦୀ ଧର୍ମ ଉଭୟରେ, ଜଗତର ଶେଷ ସମ୍ପର୍କିତ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀରେ ଲାଲ ଗାଈର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ, ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଲ ଗାଈର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଯିହୂଦୀ ମସୀହାର ଆଗମନକୁ ସୂଚାଇପାରେ।
On September 4, 2023 The first released an article about The First red heifer in 2000 years which seemingly fulfils Bible prophecy and signals ‘end of days’ being found.
The Heifer was born on August 28, 2018 so it’s strange that they released that article last month. MSN and… pic.twitter.com/JkQrlE0vaO
— Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) October 12, 2023
(Disclaimer: ଏହି ଖବରଟି ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଏହାର ସତ୍ୟତା ଉପରେ କୌଣସି ଦାବି କରେ ନାହିଁ।)