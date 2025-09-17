ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଗ୍ରଗତି ଚାହୁଁଥିଲେ ଜପ କରନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଏହି ବିଶେଷ ମନ୍ତ୍ର, ଲାଭବାନ ହେବା ସହ ବେପରରେ ଆସିବ ଉନ୍ନତି
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପୂଜା ରୀତିନୀତି ସହିତ କରାଯାଏ। ବିଶେଷକରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାମ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଉପକରଣ ସହିତ ଜଡିତ ସେମାନେ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଦିନରେ ପୂଜା କରନ୍ତି।
ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ, ସୃଷ୍ଟି, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆପଣ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚିତ, ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇପାରିବେ। ସେମାନେ ସ୍ଥପତି, ଇଞ୍ଜିନିୟର, କଳାକାର, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର, ବଢ଼େଇ, ଚାଷୀ, କାରଖାନା ମାଲିକ କିମ୍ବା ଶ୍ରମିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପଠାଇପାରିବେ।
ଯେଉଁମାନେ ବେପରରେ ଭଲ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ବିଶେଷ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରିବେ; ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ….
ଆଦିରୂପ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ପିତାମହ ।
ବିରାଟାଖ୍ୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମନ୍ନମୋନମଃ ॥ ୧॥
ଆକୃତିକଲ୍ପନାନାଥସ୍ତ୍ରିନେତ୍ରୀ ଜ୍ଞାନନାୟକଃ ।
ସର୍ୱସିଦ୍ଧିପ୍ରଦାତା ତ୍ୱଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମନ୍ନମୋନମଃ ॥ ୨॥
ପୁସ୍ତକଂ ଜ୍ଞାନସୂତ୍ରଂ ଚ କମ୍ବୀ ସୂତ୍ରଂ କମଣ୍ଡଲୁମ୍ ।
ଧୃତ୍ୱା ସଂମୋହନଂ ଦେବ ବିଶ୍ୱକର୍ମନ୍ନମୋନମଃ ॥ ୩॥
ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ଭୂତରୂପେଣ ନାନାକଷ୍ଟସଂହାରକ ।
ତାରକାନାଦିସଂହାରାଦ୍ୱିଶ୍ୱକର୍ମନ୍ନମୋନମଃ ॥ ୪॥
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡାଖିଲଦେବାନାଂ ସ୍ଥାନଂ ସ୍ୱର୍ଭୂତଲଂ ତଲମ୍ ।
ଲୀଲୟା ରଚିତଂ ଯେନ ବିଶ୍ୱରୂପାୟ ତେ ନମଃ ॥ ୫॥
ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପିନ୍ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକଂ ହଂସବାହନମ୍ ।
ସର୍ୱକ୍ଷେତ୍ରନିବାସାଖ୍ୟଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମନ୍ନମୋନମଃ ॥ ୬॥
ନିରାଭାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ସତ୍ୟଜ୍ଞାନାନ୍ତରାତ୍ମନେ ।
ବିଶୁଦ୍ଧାୟ ବିଦୂରାୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମନ୍ନମୋନମଃ ॥ ୭॥
ନମୋ ବେଦାନ୍ତବେଦ୍ୟାୟ ବେଦମୂଲନିବାସିନେ ।
ନମୋ ବିବିକ୍ତଚେଷ୍ଟାୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମନ୍ନମୋନମଃ ॥ ୮॥
ଯୋ ନରଃ ପଠତେ ନିତ୍ୟଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଷ୍ଟକମିଦମ୍ ।
ଧନଂ ଧର୍ମଂ ଚ ପୁତ୍ରଶ୍ଚ ଲଭେଦାନ୍ତେ ପରାଂ ଗତିମ୍ ॥ ୯॥
ଇତି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଷ୍ଟକଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ।