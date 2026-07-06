୨୭ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଉଠିଲା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ!
ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟର ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ (SIR) ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନେକ ଗଡ଼ବଡ଼ ଓ ଭୁଲ୍ ରହିଛି ବୋଲି ଦଳ ଦାବି କରିଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜୁଲାଇ ୬: ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅନେକ ଭୁଲ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟର ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ (SIR) ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନେକ ଗଡ଼ବଡ଼ ହୋଇଥିବା ଦଳ କହିଛି।
ଏକ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ୨୦୨୫ର ଶେଷ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ୩.୪୦ କୋଟି ଭୋଟର ଥିବାବେଳେ, ରବିବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ନୂଆ ଚିଠା ତାଲିକାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା କମି ମାତ୍ର ୩.୧୩ କୋଟି ହୋଇଯାଇଛି।
ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାୟ ୨୭ ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମାତ୍ର ୨୦.୧୪ ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ କଟାଯାଇଥିବା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକ ସଠିକ୍ ଓ ଭୁଲ୍ମୁକ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା, ତାହା ପୂରଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ।
ନିୟମ ସବୁ ଜଟିଳ ହେବା, ୭ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ନଲୁଚାଇବା ଏବଂ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ (BLO) ମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ତାଲିମ ଦିଆନଯିବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପୁରୁଣା ଭୋଟର ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବା, ପୁଣିଥରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବା ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ସବୁ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ପୁଣିଥରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦଳ ଦାବି କରିଛି।