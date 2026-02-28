ବିଜେପିର ରାଜସଭା ଅଙ୍କ ବିଗାଡି ଦେଲେ ନବୀନ, ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ୨ଜଣଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେଡି
ବିଜେଡିର ବଡ଼ ଘୋଷଣା
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜେଡିର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏପ୍ରିଲରେ ଓଡିଶାରୁ ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ଖାଲି ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ, ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି।
ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାର ବର୍ତ୍ତମାନର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲେ, ଦୁଇଟି ଆସନ ଶାସକ ବିଜେପିକୁ ଯିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆସନ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ପାଇବ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିଜେଡି ଦୁଇଟି ଆସନ ପାଇଁ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି ।
ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ନାମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ, ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ସନ୍ତୃପ୍ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କର୍ପୋରେଟ୍ ବୃତ୍ତିଗତ ସନ୍ତୃପ୍ ମିଶ୍ର ୨୦୨୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଜେଡି ଟିକେଟରେ କଟକରୁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ନିକଟତରତା ଏବେ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ହେଉଥିଲା ଆଜି ତାଙ୍କ ନାମରେ ମୋହର ମାରିଛି।
ମିଶ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କ ନାମରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି। ସୂଚାନମୂତାବକ ଓଡିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟଳୟର ପ୍ରଥମ କୁଳପତି ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତା ।
ୟୁରୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ୪୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି । ଏସସିବି ମେଡିକାଲର ୟୁରୋଲୋଜି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଦତ୍ତେଶ୍ୱର । ଏଥି ସହିତ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଡିନ ଓ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ । କିଡନି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ୟୁନିଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଅବଦାନ ରହିଛି ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଆଗାମୀ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ତୀବ୍ର ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏପ୍ରିଲରେ ଚାରି ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ, ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI) ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ (CEO)ଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ।
ଯେଉଁ ଚାରି ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁନ୍ନା ଖାନ, ନିରଞ୍ଜନ ବିଶି, ମମତା ମହାନ୍ତ ଏବଂ ସୁଜିତ କୁମାର ଅଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋର ଧରିବା ସହିତ, ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ଆସନ ଗଣନାକୁ ନେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ, ବିଜେପି ଦୁଇଟି ଆସନ ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ଗୋଟିଏ ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତଥାପି, ଚତୁର୍ଥ ଆସନଟି ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି, କାରଣ କୌଣସି ଦଳ ପାଖରେ ସିଧାସଳଖ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ।