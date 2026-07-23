‘ଛାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱର ଦବାଇବା ନୁହେଁ, ଶୁଣିବା ଦରକାର’, ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଲା ବିଜେଡି
ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ବିଜେଡିର ବିରୋଧ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଦାବି
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ବିଜେପି ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ଆପତ୍ତି ଜଣାଇଛି। ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୁଲ ଓ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଓ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ବୟାନକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭର୍ତ୍ତୃହରି ତୁରନ୍ତ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ଫେରାଇ ନେବା ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ।
ବିଜେଡି ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ କେବଳ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ନବୀନ କହିଥିଲେ।
ବିଜେଡି କହିଛି ଯେ, ନବୀନଙ୍କ ଏହି ଆହ୍ୱାନକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ନିନ୍ଦନୀୟ। ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଧାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଗୁରୁତର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାଂସଦ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ।
ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ ୧୪ ବର୍ଷରେ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୯୯ଟି ପରୀକ୍ଷା ପେପର ଲିକ୍ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଥିରେ ୬.୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବାରୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ୁଛି।
ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ବିରୋଧୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଏଜେଣ୍ଟ କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ୭ ଥର ସାଂସଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାରୁ ୬ ଥର ସେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନବୀନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନବୀନ ସବୁବେଳେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ଛାତ୍ର-ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବୟାନରେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା, ବରଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣି ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପେପର ଲିକ୍ ଭଳି ଗୁରୁତର ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ବଦଳରେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ନବୀନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବଙ୍କ ବୟାନକୁ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବିରୋଧୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଫେରାଇ ନେବା ସହ ଭୁଲ ଓ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ବୟାନ ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଏହାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ସାଂସଦମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କିତ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ।