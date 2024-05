୨୫ ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ସଂଗଠନରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ

ଭୁବନେଶ୍ୱର(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ଦେଶରେ ୭ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ମେ ୧୩ରୁ ଚାରି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଟିକେଟ କଟିବା ପରେ କିଛି ନେତା ଦଳ ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି ।

ଏଥର ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଅଧିକ ସିଟ ହାତେଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଜେଡି ତା’ର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ସଂଗଠନରେ ନୂଆ ନୂଆ ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ୨୫ ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କମିଟିରେ ଏହି ସମସ୍ତ ନେତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି, ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ, ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଏନେଇ ଦଳର ସାଙ୍ଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

Party President and CM Shri @Naveen_Odisha has appointed new office bearers for Biju Janata Dal, Puri District Committee with immediate effect. These appointments will further strengthen the party at the grassroots level. #BJDWithOdisha https://t.co/h1oRlVnuOT pic.twitter.com/SE4p3a71DH

— Biju Janata Dal (@bjd_odisha) May 14, 2024