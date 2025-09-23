ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗରେ ଉତ୍ତେଜନା, ପୁଲିସ- ବିଜେଡି କର୍ମୀ ମୁହାଁମୁହିଁ, ବିଧାନସଭା ଘେରିବାକୁ ବିଜେଡିର ଉଦ୍ୟମ

ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଛି ଖଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧ।

By Rojalin Mishra

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କ୍ଷମତା ସଙ୍କୁଚିତ ଅଭିଯୋଗରେ ବିଜେଡି ପ୍ରତିବାଦ। ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଜୋରଦାର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ବିଜେଡି। ବିଧାନସଭା ଘେରିବାକୁ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ।

ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଯାଇ ପୋଲିସ- ବିଜେଡି କର୍ମୀ ମୁହାଁମୁହିଁ। ଦୁଇଟି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଛି ଖଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧ।

ବିଧାନସଭା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ବେଳେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ଉଠାଇନେଲା ପୋଲିସ। ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପାଣି ମାଡ଼ କଲା ପୋଲିସ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହେବ ଟିୟର ଟେଷ୍ଟ, ଆଖି ଲୁହ…

GST ହ୍ରାସ ପରେ ହିରୋ ସ୍ପେଣ୍ଡର ନା ଟିଭିଏସ…

You might also like More from author
More Stories

କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହେବ ଟିୟର ଟେଷ୍ଟ, ଆଖି ଲୁହ…

GST ହ୍ରାସ ପରେ ହିରୋ ସ୍ପେଣ୍ଡର ନା ଟିଭିଏସ…

ସୁ ସୁ କରି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଟାଇଫୁନ, ରଚିିବ…

Schools Holiday: ଖୁସି ଖବର, ଦଶହରାରେ ପିଲା…

1 of 27,713